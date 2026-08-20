واشنطن تشدّد الخناق.. عقوبات جديدة تطال حزب الله

أعادت الخزانة الأميركية تصنيف " " بموجب الأمر التنفيذي 13224، وفرضت عقوبات على 10 أفراد ضمن شبكة قالت إنها تنقل أموالاً نقدية تصل إلى مئات ملايين الدولارات عبر رحلات تجارية بين وتركيا وإيران، بهدف توفير العملات الأجنبية للحزب والالتفاف على

كما أعلنت الخزانة فرض عقوبات على 10 أفراد ضمن شبكة قالت إنها مسؤولة عن نقل أموال نقدية إلى "حزب الله"، في إطار الإجراءات الأميركية الجديدة الرامية إلى استهداف مصادر تمويل الحزب والشبكات المرتبطة بإيران.



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