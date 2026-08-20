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لبنان

واشنطن تشدّد الخناق.. عقوبات جديدة تطال حزب الله

Lebanon 24
20-08-2026 | 13:40
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واشنطن تشدّد الخناق.. عقوبات جديدة تطال حزب الله
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أعادت الخزانة الأميركية تصنيف "حزب الله" بموجب الأمر التنفيذي 13224، وفرضت عقوبات على 10 أفراد ضمن شبكة قالت إنها تنقل أموالاً نقدية تصل إلى مئات ملايين الدولارات عبر رحلات تجارية بين لبنان وتركيا وإيران، بهدف توفير العملات الأجنبية للحزب والالتفاف على العقوبات

كما أعلنت الخزانة فرض عقوبات على 10 أفراد ضمن شبكة قالت إنها مسؤولة عن نقل أموال نقدية إلى "حزب الله"، في إطار الإجراءات الأميركية الجديدة الرامية إلى استهداف مصادر تمويل الحزب والشبكات المرتبطة بإيران.

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وبحسب بيان الخزانة، تستخدم الشبكة ناقلين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا وإيران لنقل مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول، ما يوفر، وفق واشنطن، قناة خارج النظام المالي الرسمي تتيح لـ"حزب الله" الحصول على العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات.

وأضافت الخزانة أن إعادة التصنيف تأتي على خلفية ما تعتبره عمل "حزب الله" لصالح النظام الإيراني وتحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

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