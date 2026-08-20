من لبنان إلى القمة العالمية... سكاي شادي زغيب تحصد بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 2026

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حققت الطفلة سكاي شادي زغيب إنجازاً رياضياً لافتاً بتتويجها بطلةً للعالم في الفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2026، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل المواهب اللبنانية الواعدة في الرياضات القتالية.وتمكنت سكاي من انتزاع اللقب العالمي بعد أداء قوي ومميز خلال المنافسات، متفوقةً على منافساتها في فئتها العمرية، لتعتلي منصة التتويج حاملةً اسم إلى واحدة من أبرز البطولات العالمية المخصصة للناشئين في رياضة الفنون القتالية المختلطة.لم يكن وصول سكاي إلى اللقب وليد الصدفة، بل ثمرة تدريبات متواصلة وانضباط والتزام مبكر بالرياضة. فقد أظهرت خلال المنافسات قدرة لافتة على التركيز والتحكم بالأداء، إلى جانب شجاعة وثقة بالنفس تتناسبان مع طبيعة هذه الرياضة التي تتطلب مزيجاً من المهارات البدنية والتكتيكية.ويشكل تتويجها محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، خصوصاً أنها جاءت في سن مبكرة، ما يفتح أمامها المجال لمواصلة التطور والمنافسة على مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.ويحمل فوز سكاي دلالة تتجاوز مجرد إحراز ميدالية أو لقب، إذ يعكس قدرة المواهب اللبنانية الشابة على الوصول إلى المنافسات الدولية واعتلاء منصات التتويج، رغم التحديات التي تواجه الرياضة في لبنان.كما يسلط هذا الإنجاز الضوء على أهمية دعم الناشئين وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة، لما توفره من تطوير للانضباط واللياقة والقدرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت الضغط.وبتتويجها بطلةً للعالم، أصبحت سكاي شادي زغيب واحدة من الوجوه اللبنانية الواعدة في عالم الفنون القتالية المختلطة، فيما يشكل اللقب العالمي حافزاً لها لمواصلة التدريب والعمل على تطوير مهاراتها.إنجاز طفلة لبنانية على منصة عالمية يختصر قصة موهبة وإصرار، ويؤكد أن اللبناني قادر على الوصول إلى منصات التتويج الدولية، وأن الأبطال يمكن أن يبدأوا رحلتهم منذ الطفولة، وصولاً إلى تحقيق إنجازات أكبر في .