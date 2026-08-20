الصدي يبحث استيراد النفط من العراق

عقدت اللجنة التنسيقية المعنية باستيراد من إلى منشآت النفط في ، اجتماعًا للمنسقين برئاسة والمياه ، استكمالًا للاجتماع الموسّع الذي عُقد الأسبوع الماضي.

وجرى في خلال الاجتماع استعراض مسارات العمل التي سيتم المضي بها بالتوازي، والتي تشمل الجوانب اللوجستية، وإدارة حركة الصهاريج (Traffic Management)، والجوانب التشغيلية، إضافة إلى المسائل المالية.

ويُجرى الآن العمل على هذه المسارات الأربعة، على أن يُعقد اجتماع موسّع للجنة لعرض النتائج والتوصيات والخطوات المقبلة.