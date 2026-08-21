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لبنان

منسى من صور: لن يهدأ لنا بال إلا بعودة أهل الجنوب إلى أرضهم

Lebanon 24
21-08-2026 | 03:32
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منسى من صور: لن يهدأ لنا بال إلا بعودة أهل الجنوب إلى أرضهم
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وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بالمروحية إلى مدينة صور، برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، وتوجه إلى ثكنة بنوا بركات.
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وكان في استقباله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، وقائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت.

وخلال كلمة له، أكد منسى أن هذه الزيارة لا تقتصر على التفقد، بل تهدف إلى التشديد على استعادة سيادة الدولة وسلطتها، من دون شريك في قرار الحرب والسلم.

وقال:"نؤكد على موقفنا لاسترجاع سلطة الدولة والتي لا يكون لها شريك في قرار الحرب والسلم، كما ننوه بجهود الحكومة ونثمن تضحيات الجيش رغم كل الامكانات الصعبة والمحدودة".

أضاف:" الجيش ما كان يوماً إلا عنواناً للكرامة والتضحية والوفاء وما كان يوماً إلا جامعاً للبنانيين وصمام أمان لوحدتهم الوطنية، مؤكدا انه ما تسلّم الجيش مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية وشجاعة وغير عابئ بتشويش هنا أو ضغط من هناك".

وشدد منسى على انه لن ننسى شهداء الجيش اللبناني الذين قدموا أرواحهم قرابين فداء ليبقى لبنان عزيزاً وكريماً.

وإلى أهالي الجنوب قال:" إلى أهلنا في الجنوب نقول إننا نشعر بوجعكم ومعاناتكم ولن يهدأ لنا بال إلا متى يعود كل الجنوب إلى لبنان ويعود أهل الجنوب إلى أرضهم".

وختم منسي:" نحن على مبادئنا ثابتون وعلى قضيتكم مؤتمنون وأنتم إلى بيتوكم عائدون فاصبروا واصمدوا فإن ساعة الحق آتية بإذن الله".
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رئيس مجلس الوزراء

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الأمين العام

رئيس الأركان

وزير الدفاع

على استعادة

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