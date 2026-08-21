منسى من صور: لن يهدأ لنا بال إلا بعودة أهل الجنوب إلى أرضهم

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وكان في استقباله الوطني اللواء ميشال منسى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، وقائد قطاع جنوب العميد الركن نيكولا تابت.وخلال كلمة له، أكد منسى أن هذه الزيارة لا تقتصر على التفقد، بل تهدف إلى التشديد سيادة الدولة وسلطتها، من دون شريك في قرار الحرب والسلم.وقال:"نؤكد على موقفنا لاسترجاع سلطة الدولة والتي لا يكون لها شريك في قرار الحرب والسلم، كما ننوه بجهود الحكومة ونثمن تضحيات الجيش رغم كل الامكانات الصعبة والمحدودة".أضاف:" الجيش ما كان يوماً إلا عنواناً للكرامة والتضحية والوفاء وما كان يوماً إلا جامعاً للبنانيين وصمام أمان لوحدتهم الوطنية، مؤكدا انه ما تسلّم الجيش مهمة إلا وأنجزها بدقة وحرفية عالية وشجاعة وغير عابئ بتشويش هنا أو ضغط من هناك".وشدد منسى على انه لن ننسى الذين قدموا أرواحهم قرابين فداء ليبقى عزيزاً وكريماً.وإلى أهالي الجنوب قال:" إلى أهلنا في الجنوب نقول إننا نشعر بوجعكم ومعاناتكم ولن يهدأ لنا بال إلا متى يعود كل الجنوب إلى لبنان ويعود أهل الجنوب إلى أرضهم".وختم منسي:" نحن على مبادئنا ثابتون وعلى قضيتكم مؤتمنون وأنتم إلى بيتوكم عائدون فاصبروا واصمدوا فإن ساعة الحق آتية بإذن الله".