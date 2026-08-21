كتل حارة تضرب لبنان وتحذير من التعرض لأشعة الشمس.. إليكم تفاصيل الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.



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- الحال العامة:

كتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه تؤثر على والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فتتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها يوم الجمعة وتستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن يخف تأثيرها تدريجاً بدءًا من يوم الاحد.

تحذير من التعرض لأشعة الشمس ومن الحرائق في المناطق الحرجية.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل فيزداد الشعور بالحرّ، كما يتكون ضباب على المرتفعات.





السبت: قليل الغيوم مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية وفوق الجبال، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.





الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية، تتكاثف الغيوم ابتداءً من بعد الظهر وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .





الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها فوق الجبال و في الداخل، مع رطوبة مرتفعة واستمرار تكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية:جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط الى سيئ أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 70 و 85 ٪

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.