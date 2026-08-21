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لبنان

العقوبات الجديدة على حزب الله...رسائل الى اكثر من جهة

رانيا عبيد - Rania Obeid

|
Lebanon 24
21-08-2026 | 06:30
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العقوبات الجديدة على حزب الله...رسائل الى اكثر من جهة
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يصعب النظر إلى العقوبات الأميركية الأخيرة على شبكة تمويل حزب الله بمعزل عن سياقها الزمني. فالقرار صدر بعد أيام قليلة من أعنف تصعيد إسرائيلي شهدته جبهة الجنوب منذ الهدنة في حزيران، وفي وقت لا تزال فيه مفاوضات روما حول نزع السلاح تراوح مكانها من دون أي اختراق فعلي. وهذا التزامن وحده كافٍ لطرح السؤال: هل نحن أمام إجراء تقني روتيني ضمن ملف طويل الأمد، أم أداة ضغط إضافية تُستخدم عمداً في لحظة تفاوضية حساسة؟
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وما يستحق التوقف عنده فعلياً حسب مصادر "لبنان٢٤" ليس عقوبة الافراد العشرة المدرجين، بل ما تلاها من إعادة تصنيف حزب الله نفسه ككيان "خاضع لتوجيه" فيلق القدس مباشرة، لا كحزب محلي مرتبط بإيران. هذا تحوّل نوعي خطير في صياغته القانونية، لأنه يمنح واشنطن غطاءً أوسع لملاحقة أي جهة "قريبة" من الحزب لاحقاً، بما فيها مؤسسات مالية لبنانية لم تكن يوماً في دائرة الاستهداف المباشر. بمعنى آخر، العقوبة الحقيقية ليست فيما أُعلن اليوم، بل فيما يمكن البناء عليه غداً.

والمفارقة اللافتة حسب المصادر، أن من يدفع الثمن الأكبر لهذا القرار قد لا يكون حزب الله نفسه، بل القطاع المصرفي اللبناني المتهالك أصلاً، الذي بات مهدداً بخسارة علاقاته المصرفية المراسلة لمجرد الاشتباه بتعامل غير مباشر مع أطراف مدرجة على اللوائح. فالخزانة الأميركية، وهي تحذّر من "عقوبات ثانوية"، تضع فعلياً عبئاً إضافياً على اقتصاد يبحث أصلاً عن مخرج من أزمته منذ ست سنوات.

ثم إن حجم الإجراء نفسه يبقى متواضعاً أمام حجم المشكلة التي تصفها الخزانة بنفسها: شبكة تمويل واحدة عابرة لتركيا، في وقت تعترف فيه الوزارة بأن حزب الله يعتمد على مصادر تمويل متعددة كتهريب النفط والشحن غير المشروع. وهذا يجعل من الصعب تصديق أن الأثر الاقتصادي الفعلي سيكون كبيراً، بقدر ما يبدو الإجراء رسالة سياسية موجّهة أكثر منه ضربة مالية حقيقية.

ولا يمكن أيضاً تجاهل أن كل الأسماء المدرجة تعمل من الأراضي التركية، في لحظة تشهد فيها العلاقة الأميركية-التركية توتراً متصاعداً حول الملف السوري. وهذا يفتح احتمالاً إضافياً بأن الرسالة موجهة، ولو جزئياً، إلى أنقرة بقدر ما هي موجهة إلى حزب الله.
 
المصدر: خاص
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