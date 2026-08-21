توقيف سوريين في محلّة حيّ السّلّم.. وهذا ما كانا يفعلانه

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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها لمكافحة جرائم ترويج المخدّرات، تواصل القطعات المختصّة عمليات الرصد والملاحقة لتوقيف المروّجين وضبط المواد المخدّرة المعدّة للترويج. وفي هذا الإطار، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة في محلّة حيّ السّلّم.بنتيجة المتابعة والرصد الدقيقَين، تمكّنت دوريّة من توقيفه بتاريخ 17-8-2026 على متن درّاجة آليّة. وقد حاول مقاومة عناصر القوّة أثناء توقيفه، ويدعى:– أ. ص. (مواليد عام 1998، سوري)وبتفتيشه، ضُبط بحوزته /21/ طبّة تحتوي على مادّة بيضاء اللون، وعبوتان من الماريجوانا، /11/ كيسًا تحتوي على حشيشة الكيف، إضافةً إلى /4/ أكياس كبيرة الحجم تحتوي على مادّة حشيشة الكيف، وهاتفَين خلويَّين ومبلغ مالي.وفي سياق متّصل،وفي اليوم ذاته، وبعد توافر معلومات حول قيام بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة في محلّة حيّ السّلّم، قامت دوريّة بعمليّة رصد ومتابعة، وتمكّنت من توقيفه على متن الدرّاجة، ويدعى:– م. د. (مواليد عام 2009، سوري) بحسب أقوالهوبتفتيشه، ضُبط بحوزته /12/ طبّة متوسّطة الحجم مغلّفة، و/3/ طبّات بأحجام مختلفة تحتوي على مادّة بيضاء اللون، إضافةً إلى هاتف خلوي ومبلغ مالي.أُودِع الموقوفان والمضبوطات لدى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.