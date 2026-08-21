تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العلامة فضل الله حذّر من توسّع العدوان الإسرائيليّ

Lebanon 24
21-08-2026 | 06:09
A-
A+
العلامة فضل الله حذّر من توسّع العدوان الإسرائيليّ
العلامة فضل الله حذّر من توسّع العدوان الإسرائيليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 ألقى العلامة السيّد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، وقال في خطبته: "الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي نشهدها يوميًّا وأمام أعيننا، في عمليّات التّفجير والنّسف للمنازل والبنى التّحتيّة والقضاء على أيّ مظهر من مظاهر العمران في القرى والبلدات الّتي يحتلّها العدوّ، وتصاعد وتيرة الغارات الّتي لم تقتصر على حدود المناطق المتاخمة لمواقع احتلاله، بل تعدّتها إلى مناطق بعيدة وأدّت إلى عشرات الشّهداء والجرحى، من بينهم عائلة بأكملها. فيما يتواصل الحديث في إعلام العدوّ عن نيّته بتوسعة دائرة احتلاله لمواقع جديدة يريد الوصول إليها، متذرّعًا بأنّها جزء من منطقته الأمنيّة... ما يدعو إلى التّنبّه والحذر من أيّ مغامرة قد يُقدم عليها العدوّ". 
Advertisement

وناشد "الدّولة اللّبنانيّة المعنيّة بالسّيادة على أرضها والحفاظ على مواطنيها، بأن تتحمّل مسؤوليّتها ولا تقف موقف اللّامبالاة أمام هذا التّمادي في العدوان، بأن ترفع صوتها في المحافل الدّوليّة، وتطرق كلّ الأبواب لإيقاف هذا النّزيف وحماية مقدّرات اللّبنانيّين وجنى أعمارهم، وأن تكون تعبيرًا حقيقيًّا عن معاناتهم وآمالهم وطموحاتهم، واعتبار ذلك من أولى أولويّاتها، بعدما أصبح واضحًا أنّ العدوّ لن يستجيب للنّداءات الّتي تدعوه إلى الانسحاب من الأراضي الّتي احتلّها، بل قد يقدم على ضمّها إليه وضمّ غيرها، وحتّى يشعر اللّبنانيّون أنّ دولتهم لا تقف عاجزة ومكتوفة اليدين أمام معاناتهم وحتّى تبقى هي خيارهم".

 ودعا "اللّبنانيّين جميعًا إلى توحيد جهودهم والتّراصّ والتّماسك في مواجهة ما يحصل لوطنهم والكفّ عن أيّ تصريحات تصدر ممّن هم في مواقع المسؤوليّة، ممّا نشهده على مواقع الإعلام والتّواصل ما يتهدّد هذه الوحدة، وأن يدركوا أنّ انقسامهم يغري العدوّ بمزيد من التّغوّل والعبث بسيادة هذا البلد ومستقبله، حتّى لا يكونوا ممّن يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي الآخرين".
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله استقبل وفدًا من الحزب "التقدمي الاشتراكي"
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 16:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله : الشيعة لن يكونوا وقودًا للفتنة
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 16:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: ما جرى في زوطر الغربية ليس فيه أي انسحاب للعدو الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 16:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله من مجلس النواب: مع أن تتم مقاربة سلاح المقاومة داخلياً بعد انسحاب العدوّ
lebanon 24
Lebanon24
21/08/2026 16:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24

علي فضل الله

الإسرائيلي

هذا البلد

فضل الله

إسرائيل

العمران

الغارات

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:53 | 2026-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:25 | 2026-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-08-21
Lebanon24
09:00 | 2026-08-21
Lebanon24
08:53 | 2026-08-21
Lebanon24
08:25 | 2026-08-21
Lebanon24
08:02 | 2026-08-21
Lebanon24
07:56 | 2026-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24