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لبنان

​ داخل أحد الفنادق في السوديكو.. مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف 9 فتيات

Lebanon 24
21-08-2026 | 06:25
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​ داخل أحد الفنادق في السوديكو.. مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف 9 فتيات
​ داخل أحد الفنادق في السوديكو.. مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف 9 فتيات photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وأعمال الدعارة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول نشاط شبكة «Escort» تعمل في مجال الدعارة في مدينة بيروت، وتحديدًا في محلّة السوديكو.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أن هذه الشبكة تتمركز في أحد الفنادق في المحلّة المذكورة.

على أثر ذلك، تمكّنت دوريّات المكتب من توقيف /9/ فتيات بالجرم المشهود، وهنّ: /6/ من الجنسية البرازيلية، و/2/ من الجنسية الأوزبكستانية، وواحدة من الجنسية المولدوفية. كما ضُبطت بحوزتهن مبالغ مالية ناتجة عن أعمال الدعارة.

بالتحقيق معهن، اعترفت الموقوفات التسع بممارسة الدعارة والعمل ضمن شبكة منظّمة يديرها شخصان من خارج الأراضي اللبنانية، يُعرفان بلقبي «يوليا» و«ماكس».

كما أُوقف صاحب الفندق واثنان من العاملين فيه، بعد ثبوت علمهم بأعمال الدعارة التي كانت تحصل داخل الفندق.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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