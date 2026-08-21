​ داخل أحد الفنادق في السوديكو.. مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف 9 فتيات

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة التالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وأعمال الدعارة، توافرت معلومات لدى الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة ، حول نشاط شبكة «Escort» تعمل في مجال الدعارة في مدينة ، وتحديدًا في محلّة السوديكو.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أن هذه الشبكة تتمركز في أحد الفنادق في المحلّة المذكورة.على أثر ذلك، تمكّنت دوريّات المكتب من توقيف /9/ فتيات بالجرم المشهود، وهنّ: /6/ من الجنسية البرازيلية، و/2/ من الجنسية الأوزبكستانية، وواحدة من الجنسية المولدوفية. كما ضُبطت بحوزتهن مبالغ مالية ناتجة عن أعمال الدعارة.بالتحقيق معهن، اعترفت الموقوفات التسع بممارسة الدعارة والعمل ضمن شبكة منظّمة يديرها شخصان من خارج الأراضي ، يُعرفان بلقبي «يوليا» و«ماكس».كما أُوقف صاحب الفندق واثنان من العاملين فيه، بعد ثبوت علمهم بأعمال الدعارة التي كانت تحصل داخل الفندق.أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، بناءً على إشارة المختص.