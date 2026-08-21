خطة أميركية جديدة للبنان.. ماذا بعد "اليونيفيل"؟

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تناول فيه مستقبل الوجود الدولي في جنوب ، في ظل اقتراب انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، كاشفاً، نقلاً عن مصادر دبلوماسية وسياسية لبنانية، أن تعمل على إعداد مقترح لطرحه خلال جلسات التفاوض المقبلة بين لبنان وإسرائيل، يقوم على إسناد دور أوسع إلى "قوات التحقق" المكلفة بمتابعة نزع سلاح " " في الجنوب، لتكون بديلاً محتملاً من قوات الطوارئ الدولية.

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وبحسب المصادر، ترى واشنطن في القوات التي يجري العمل على تشكيلها حالياً فرصة لتأمين وجود دولي بديل بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، في وقت لا تزال فيه خلافات لبنانية - إسرائيلية قائمة بشأن الدول التي يمكن أن تشارك في هذه القوة.





وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أكد أن الخيار الأول للبنان يتمثل في تمديد مهمة "اليونيفيل"، فيما يقوم الخيار الثاني، في حال تعذر ذلك، على اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن إطار قانوني واضح.





وقال مصدر دبلوماسي لبناني رفيع لـ"إرم نيوز" إن واشنطن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأنها تناقش هذا المسار، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من مهام "قوات التحقق" المفترضة سيكون في المناطق التي تنتشر فيها "اليونيفيل" حالياً.





وأوضح المصدر أن الاتصالات الأميركية الأخيرة مع تناولت التمهيد لهذا الطرح، إلا أن الجانب اللبناني يتمسك بأولوية تنفيذ ملفات أساسية، في مقدمها وقف الضربات في الجنوب ووضع جدول زمني للانسحاب من "المناطق التجريبية"، قبل الانتقال إلى ترتيبات جديدة تتعلق بالقوات الدولية.





ووفق التقرير، لم تقدم واشنطن حتى الآن تصوراً نهائياً لكيفية انتقال "قوات التحقق" من مهمة مرتبطة بنزع السلاح إلى قوة دولية تؤدي أيضاً دوراً في حفظ السلام، خصوصاً أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن الدول المشاركة فيها. في المقابل، تعمل على إنجاز تشكيل القوة في وقت مبكر، بما يتيح التوصل إلى نموذج توافقي قبل نهاية العام. ووفق التقرير، لم تقدم واشنطن حتى الآن تصوراً نهائياً لكيفية انتقال "قوات التحقق" من مهمة مرتبطة بنزع السلاح إلى قوة دولية تؤدي أيضاً دوراً في حفظ السلام، خصوصاً أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن الدول المشاركة فيها. في المقابل، تعمل على إنجاز تشكيل القوة في وقت مبكر، بما يتيح التوصل إلى نموذج توافقي قبل نهاية العام.





ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء "اليونيفيل" تسليم بعض مواقعها إلى ، في ضوء المسار المرتبط بإنهاء مهمتها.





وفي السياق، قال سياسي لبناني رفيع لـ"إرم نيوز" إن مسألة عدم التجديد لـ"اليونيفيل" كانت مطروحة بين واشنطن وإسرائيل قبل جولات التفاوض في روما، مشيراً إلى أن التطورات الميدانية والضربات الإسرائيلية في الجنوب أعادت طرح تساؤلات لبنانية بشأن طبيعة أي قوة دولية بديلة والجهات المؤثرة في قراراتها.





واعتبر أن الإشكالات التي وقعت سابقاً بين بعض أهالي الجنوب و"اليونيفيل" بقيت قابلة للاحتواء، بينما قد يكون الوضع "أكثر تعقيداً" مع قوة جديدة وصلاحيات مختلفة، ولا سيما في ظل الدور الأميركي والإسرائيلي المتوقع في آليات الرقابة جنوباً.





وبحسب السياسي اللبناني، فإن تمسك بخيار بقاء "اليونيفيل" يهدف أيضاً إلى استخدام هذه الورقة في المفاوضات، خصوصاً في ظل استمرار الخلافات بشأن الالتزام ببنود التفاوض، فضلاً عن خبرة الدولة الطويلة في التعامل مع القوات الدولية الحالية.