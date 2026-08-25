الانسحاب الاسرائيلي على طاولة عراقجي؟

تشير المعطيات إلى أن اللقاء الذي جمع عباس عراقجي ورئيس للمقاومة حسن ركّز بشكل أساسي على تطورات الجنوب اللبناني واستمرار لعدد من المناطق.

وبحسب المعلومات، ناقش الطرفان الرؤية المشتركة للمرحلة المقبلة، والخيارات المتاحة من أجل ممارسة الضغط لفرض انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي .

كما تطرق إلى التفاصيل الميدانية والسياسية المرتبطة بالوضع على الحدود، في ظل استمرار الخروقات والتوتر القائم. وتناول اللقاء كذلك احتمالات التصعيد خلال الفترة المقبلة، والسيناريوهات التي قد تفرض نفسها في حال تعثر المساعي السياسية والدبلوماسية وعدم حصول تقدم في ملف الانسحاب الإسرائيلي.