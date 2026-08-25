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لبنان

الانسحاب الاسرائيلي على طاولة عراقجي؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-08-2026 | 01:30
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الانسحاب الاسرائيلي على طاولة عراقجي؟
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تشير المعطيات إلى أن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله ركّز بشكل أساسي على تطورات الجنوب اللبناني واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق.

وبحسب المعلومات، ناقش الطرفان الرؤية المشتركة للمرحلة المقبلة، والخيارات المتاحة من أجل ممارسة الضغط لفرض انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.

كما تطرق النقاش إلى التفاصيل الميدانية والسياسية المرتبطة بالوضع على الحدود، في ظل استمرار الخروقات والتوتر القائم. وتناول اللقاء كذلك احتمالات التصعيد خلال الفترة المقبلة، والسيناريوهات التي قد تفرض نفسها في حال تعثر المساعي السياسية والدبلوماسية وعدم حصول تقدم في ملف الانسحاب الإسرائيلي.

 

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المصدر: لبنان 24
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