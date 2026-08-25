ضغوط لبنانية على باراك

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تشير معلومات سياسية إلى أن جهودًا لبنانية داخلية لعبت دورًا أساسيًا في دفع السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى والعراق، توم باراك إلى التراجع عن كلامه الأخير بشأن ضرورة التحاور المباشر مع .وبحسب المعطيات، فإن باراك الذي كان قد اعتبر "أن الوصول إلى تسوية جدية في يتطلب فتح قناة حوار مع الحزب، وأن تجاوز هذه الخطوة يجعل الوصول إلى تفاهم متكامل أكثر صعوبة"، تراجع عن موقفه بعد اتصالات جرت وشاركت فيها جهات لبنانية، دفعت باتجاه إعادة ضبط هذا الموقف وعدم البناء عليه سياسيًا، حيث اكد "أن الإدارة الأميركية تتفاوض مع الدولة حصراً، وأنها تعتبر حزب الله «منظمة إرهابية أجنبية".وقال مصدر رسمي إن تصريحات باراك تعبّر عن موقف موجود فعلاً داخل الإدارة، وإن كان الموقف من مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل لم يتغيّر، لجهة اعتباره الخيار الوحيد لمعالجة الأزمة. وبحسب المصدر، ينطلق موقف برّاك من قناعة أميركية بأن الحكومة اللبنانية تواجه صعوبات في تنفيذ التزاماتها، ما دفع جهات عربية وإقليمية وسيطة إلى طرح ضرورة فتح قنوات اتصال مع حزب الله للتفاهم معه. فيما يدعم الأميركي جي دي فانس مقاربة تقضي بجعل معالجة الملف اللبناني جزءاً من الاتفاق مع ، انطلاقاً من أن مصلحة الزام بالمسؤولية عن افعال حزب الله في لبنان.لكن الأهم، بحسب المصدر نفسه، أن الجميع يدرك قرب برّاك من الرئيس الأميركي ، ما يجعل من الصعب أن يطلق موقفاً بهذا الحجم من دون تنسيق مسبق معه.