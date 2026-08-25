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لبنان

سرق 8000 دولار من الشركة التي يعمل لديها... وهذا ما أبلغه إلى قوى الأمن

Lebanon 24
25-08-2026 | 06:50
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سرق 8000 دولار من الشركة التي يعمل لديها... وهذا ما أبلغه إلى قوى الأمن
سرق 8000 دولار من الشركة التي يعمل لديها... وهذا ما أبلغه إلى قوى الأمن photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

  بتاريخ 19-8- 2026 ادّعى المدعو ع. ع. تولّد 1989 لبناني في مخفر ضهر البيدر أنّه تعرّض لعمليه سلب مبلغ مالي قدره 8000 دولار عائدة لشركة المعدّات الطبّية التي يعمل لديها في بلدة بوارج.
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وبعد متابعة عملية التحقيق التي أجراها مخفر ضهر البيدر في القضية، تبيّن أنّه لم يحصل أيّ عمليه سلب. وبعد مواجهته بالمعلومات والأدلّة، اعترف بانّه قام بسرقه المبلغ ووضعه في منزله في بلدة حمّانا، ثمّ حضر إلى المخفر للتغطية على عمليه السرقه.

انتقلت دورية من مخفر ضهر البيدر إلى بلدة حمانا، حيث تمّ تفتيش منزله وتمّ العثور على المبلغ المسروق كاملًا.

جرى توقيفه بناء على إشارة القضاء المختصّ، وتمّ تسليم المبلغ كاملًا إلى صاحب الشركة.
 
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