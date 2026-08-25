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لبنان

وزارة الاقتصاد: 49 في المئة من مجموع محاضر الضبط استهدفت المولدات الكهربائية

Lebanon 24
25-08-2026 | 08:51
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وزارة الاقتصاد: 49 في المئة من مجموع محاضر الضبط استهدفت المولدات الكهربائية
وزارة الاقتصاد: 49 في المئة من مجموع محاضر الضبط استهدفت المولدات الكهربائية photos 0
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أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، في إطار الحملات الرقابية التي تقوم بها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، بأنها:
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- منذ بداية العام ولغاية 21 آب: استجابت لـ 925 شكوى، ونفّذت 15,124 كشفاً ميدانياً، وسطّرت 659 محضر ضبط.

- في أسبوع 17 لغاية 21 آب: استجابت لـ 42 شكوى، ونفّذت 448 كشفاً نتج منها تسطير 20 محضر ضبط.

- وأصدرت قرارات تعليق تداول بحق 25 مؤسسة تجارية بعد أن ثبت عدم تطابق منتجاتها مع المواصفات المطلوبة. في مقابل السماح بالتداول لأربع مؤسسات بعدما أعادت ضبط منتجاتها وثبت تطابقها مع المواصفات. 

-  وأفادت أن 321 محضر ضبط استهدفت المولدات الكهربائية وحدها، أي بنسبة 49%، من مجموع 659 محضر ضبط مسطرة منذ بداية العام.

إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ ترفع شعار "كل مواطن مراقب" تطلب من المواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضدّ أي مخالفات يرصدونها سواء عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك-لبنان (01750650).
 
 
 
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