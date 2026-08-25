تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الكتائب": لاستكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية

Lebanon 24
25-08-2026 | 10:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الكتائب: لاستكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية
الكتائب: لاستكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة نائب رئيس الحزب برنارد جرباقه، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد النقاش أصدر البيان الآتي:
Advertisement

1- يشكل قرار الدولة اللبنانية التفاوض باسم لبنان وحصرية السلاح والقرار الأمني بيدها، فعلاً دستورياً ومؤسساتياً لا يحتمل التأويل أو المساومة، وتترتب عليه مسؤولية واضحة على الحكومة في متابعة تنفيذ قراراتها، والإيعاز إلى الجيش الانتشار في المواقع التي تحددها. 

ويرى المكتب السياسي ضرورة استكمال مبدأ التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية على قاعدة تنفيذ قرار الحكومة بانتشار الجيش وحصرية السلاح، ويعتبر أن حماية هذا المسار تقتضي أن يبقى القرار لبنانياً صرفاً، وألا يرتبط بأي تبدل في السياسات الخارجية.
وفي الاطار ذاته، يذكّر المكتب السياسي بموقف رئيس الحزب من مسألة منح الاقامة للقائم بالأعمال الإيراني السابق بعد إعلانه من قبل وزارة الخارجية شخصاً غير مرغوب فيه، معتبراً أن ذلك ينسف هيبة الدولة ويتناقض مع القرارات السيادية.  

2- إن استمرار الوضع الأمني المتردي يفاقم الانهيار ويعرقل إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية. 

وفي السياق يجدّد المكتب السياسي تأكيده على ضرورة إنصاف المودعين في أي خطة مالية مطروحة وإعادة تشغيل الدورة الاقتصادية.

ويؤكّد رفضه تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية، أو استنزاف الموارد العامة في سياسات دعم مستمرة لا تؤدي إلى معالجة أصل المشكلة.

3- تكشف الفوضى المتزايدة على الطرقات، وما يرافقها من ارتفاع مقلق في أعداد الوفيات وحوادث السير، عن تراجع خطير في هيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون وحماية المواطنين.

ومن هنا، يطالب المكتب السياسي الدولة بوضع خطة شاملة لضبط السلامة المرورية وتطبيق القانون بصورة جدية وحازمة، حمايةً لأرواح اللبنانيين واستعادةً لهيبة الدولة على الطرقات.

4- يشكّل تأمين حق الأطفال في التعليم تحدياً اجتماعياً متزايداً، في ظل ارتفاع الأقساط وتراكم الأعباء على الأسر اللبنانية. من هنا، يطالب المكتب السياسي الدولة بوضع خطة عملية تضمن قدرة جميع الأطفال اللبنانيين على الالتحاق بمدارسهم، وعدم تحويل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة إلى عائق أمام حقهم في التعليم.

مواضيع ذات صلة
"متعاقدو اللبنانية" يلوحون بـ"الإضراب الشامل": لاستكمال ملف التفرّغ
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 20:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بالخارجية الأميركية: محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 20:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا عارض نواب "القوات" و"الكتائب" مشروع الحاق متعاقدي وزارة الإعلام بشرعة التقاعد؟
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 20:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد القتال في لبنان..صحيفة تكشف ما يجري داخل "الكتيبة 931"
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 20:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

وزارة الخارجية

رئيس الحزب

الدولة على

نائب رئيس

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:25 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:09 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-08-25
Lebanon24
11:25 | 2026-08-25
Lebanon24
11:09 | 2026-08-25
Lebanon24
10:51 | 2026-08-25
Lebanon24
10:44 | 2026-08-25
Lebanon24
10:30 | 2026-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24