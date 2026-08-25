في بلدة في قضاء بعبدا... هذا ما يفعله قاصران داخل المنازل

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صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخصَين بأعمال سرقة مبالغ ماليّة ودرّاجات هوائيّة وقوارير غاز، من داخل عدّة منازل في بلدة صاليما – .من خلال التّحريّات والمتابعة الحثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيف المشتبه فيهما في البلدة المذكورة، على متن درّاجة آليّة لون أبيض، من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنهما قاصران ويُدعيان:أ. ع. (مواليد عام 2010، سوري الجنسية)و. ف. (مواليد عام 2009، لبناني الجنسية)سُلّم الموقوفان والدّرّاجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.