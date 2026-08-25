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لبنان

في بلدة في قضاء بعبدا... هذا ما يفعله قاصران داخل المنازل

Lebanon 24
25-08-2026 | 10:51
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صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي:

 في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام شخصَين بأعمال سرقة مبالغ ماليّة ودرّاجات هوائيّة وقوارير غاز، من داخل عدّة منازل في بلدة صاليما – بعبدا.
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من خلال التّحريّات والمتابعة الحثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيف المشتبه فيهما في البلدة المذكورة، على متن درّاجة آليّة لون أبيض، من دون لوحة تسجيل، وتبيّن أنهما قاصران ويُدعيان:

أ. ع. (مواليد عام 2010، سوري الجنسية)

و. ف. (مواليد عام 2009، لبناني الجنسية)

 سُلّم الموقوفان والدّرّاجة الآليّة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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