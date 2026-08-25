لماذا اختارت واشنطن بيروت أول محطة لعودة دبلوماسييها؟

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بعد الحديث عن ان الخارجية الأميركية، تستعد لإعادة الموظفين الدبلوماسيين تدريجيًا إلى البعثات الأميركية في ، وذلك مع بدء تخفيف الإجراءات الاستثنائية المفروضة عليها، برزت السفارة الأميركية في كأول بعثة تستقبل موظفيها مجددًا،وفق وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، نقلتها صحيفة " تايمز".لكن السؤال لماذا اولاً؟السبب الأول حسب مصادر "لبنان٢٤" يكمن في التقييم الأميركي للوضع الأمني في لبنان باعتباره تحسّن بما يكفي لتبرير هذه الخطوة، ولو أن العدد سيبقى دون المستوى الكامل، ما يعني أن الحذر لا يزال سيد الموقف.والسبب الثاني، أن للتوقيت بعدًا سياسيًا مرتبطًا بمسار تفاوضي، إذ يتزامن الإعلان مع استمرار جولات مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ما قد يجعل من الحضور الدبلوماسي الأميركي الأوسع في بيروت أداة دعم أو مراقبة لمسار تفاوضي تعتبره أولوية.