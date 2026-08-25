لبنان أولها.. واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط

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وبحسب الصحيفة، فإن إعادة انتشار موظفي السلك الدبلوماسي وتخفيف بعض الإجراءات الطارئة قد تبدأ في وقت مبكر من هذا الأسبوع، في خطوة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي لا تتوقع عودة الأعمال القتالية الشاملة مع إيران في المدى القريب.وتشمل السفارات التي يُتوقع أن تستعيد مستويات أعلى من الطواقم الدبلوماسية بعثات الولايات المتحدة ولبنان والسعودية وقطر والأردن وسلطنة عُمان والعراق والكويت.ووفقاً للوثيقة الداخلية التي استندت إليها الصحيفة، من المقرر أن تكون السفارة الأميركية في من أوائل البعثات التي تستقبل الدبلوماسيين العائدين، إلا أنها لن تعود في المرحلة الأولى إلى كامل طاقتها.وفي المقابل، يُتوقع أن تعود السفارات الأميركية في والأردن وعُمان إلى مستويات التوظيف الكاملة، فيما ستعمل البعثات في الإمارات والسعودية وقطر ولبنان مبدئياً بما يصل إلى 85% من طاقتها، بينما ستُحدد النسبة في العراق والكويت والبحرين عند نحو 75%.وأشارت الصحيفة إلى أن بعض القيود، ولا سيما المتعلقة بعودة أفراد عائلات الدبلوماسيين، ستبقى سارية في عدد من دول الخليج ولبنان، ما يعكس استمرار وجود مخاوف أمنية رغم انخفاض مستوى التهديد مقارنة بالفترة السابقة.وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تراجع بصورة مستمرة الوضع الأمني في بعثاتها حول العالم، وأن قرارات تعديل أعداد الموظفين تستند إلى أحدث التقييمات الأمنية، بهدف حماية الموظفين وعائلاتهم ومواصلة تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأميركية.وتأتي هذه الخطوة رغم تعثر المحادثات بين وطهران، ما يجعلها مؤشراً على أن الإدارة الأميركية ترى أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية واسعة جديدة مع إيران ليس وشيكاً، من دون أن يعني ذلك استبعاد احتمال تجدد التصعيد.