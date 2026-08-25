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لبنان

رسالة إماراتية للبنان ومواقف فرنسية - سعودية مشتركة تدعم مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها

Lebanon 24
25-08-2026 | 22:05
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رسالة إماراتية للبنان ومواقف فرنسية - سعودية مشتركة تدعم مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها
رسالة إماراتية للبنان ومواقف فرنسية - سعودية مشتركة تدعم مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها photos 0
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أثار الحيّز الذي خصص للبنان في البيان الفرنسي السعودي المشترك عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لباريس، أجواء ارتياح واسعة لدى المسؤولين اللبنانيين ومعظم القوى السياسية، نظراً لما تضمّنه من مواقف حازمة تشدّد على تقوية الدولة اللبنانية ودعم الرئيس جوزف عون في إعادة بناء مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها، ودعم الجيش لتمكينه من بسط سلطته، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وإعادة التركيز بشكل لافت على تنفيذ القرار 1701. 
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وكتبت" النهار": ينظر إلى البيان بأنه تعبير قوي عن دعم الدولة اللبنانية شرطاً أساسياً لأي استقرار دائم. وهذا يعني عملياً دعم السلطة المركزية، وإعادة بناء المؤسسات التي تعرضت خلال السنوات الماضية للتراجع والشلل، وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
 كما اتخذت الإشارة إلى ضرورة "انجاز عملية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة" بعداً قوياً لجهة كونها رسالة مباشرة في مضمونها، وإن جاءت بلغة ديبلوماسية عامة، مفادها أن المرحلة المقبلة يجب أن تؤدي إلى وضع السلاح حصراً في يد المؤسسات الشرعية.

رسالة دعم إماراتية
الى ذلك حصل لبنان على رسالة ثقة عربية جديدة من خلال زيارة مرتقبة في الساعات المقبلة لوفد إماراتي ضخم إلى بيروت.
وفيهذا السياق، أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالاً هاتفيًا بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحد .الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نوّه خلاله بأهمية زيارة الوفد الإماراتي الذي يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمراً من قطاعات مختلفة، برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان بين أشقائه العرب، ومن فرص لتعزيز التعاون وتمكين الشراكة بين لبنان ودولة الإمارات في مختلف المجالات.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بن زايد إشادته، خلال الاتصال الهاتفي، بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره، وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني، بما يسهم في تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار المستدام.
بدوره، أشار مصدر مطلع لـ"نداء الوطن" إلى أنه يتوقع أن تعود الزيارة بنتائج إيجابية ومثمرة جدًّا على القطاع الاقتصادي في لبنان، كون الوفد يضمّ عددًا من أبرز القيادات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال في الإمارات، لذا تأمل الجهات المعنية أن تتوّج هذه الزيارة باتفاقات تعاون ومشاريع مشتركة في أكثر من مجال، بما يعزّز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويفتح فرصًا عدة للتعاون والاستثمار، خصوصًا إذا ترافقت هذه الخطط مع استقرار أمني وسياسي في لبنان.
على خط مواز، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة الأميركية بدأت إعادة موظفين إلى بعض بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط التي سبق وأجلتهم منها أو خفضت أعدادهم فيها، ما يشير إلى أن واشنطن ترى تراجع مخاطر تصعيد الصراع مع إيران في المدى القريب.
وأضاف المصدران أن البعثات في لبنان وإسرائيل والسعودية وبغداد من بين المواقع التي سيعود إليها الموظفون، وأنه سيسمح أيضا لأفراد أسر الموظفين بالعودة إلى البعثة الأميركية في الرياض.
 
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