تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العدو يدمّر 5 آلاف وحدة سكنية في ميس الجبل ويفرض قيوداً على حركة سكان 3 قرى مسيحية

Lebanon 24
25-08-2026 | 22:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العدو يدمّر 5 آلاف وحدة سكنية في ميس الجبل ويفرض قيوداً على حركة سكان 3 قرى مسيحية
العدو يدمّر 5 آلاف وحدة سكنية في ميس الجبل ويفرض قيوداً على حركة سكان 3 قرى مسيحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستمر العدو الإسرائيلي بتجريف البلدات الواقعة ضمن ما يسمى"الخط الأصفر" جنوب لبنان وتدميره الممنهج لما تبقى فيها من منازل، وقد استعان في الأيام الماضية، بشاحنات تحمل صناديق مملوءة بالمتفجرات تسير إلى جانب دورياته المؤللة ويقوم بإفراغها منها ووضعها حول منازل البلدات التي يحتلها بعد نهبها تمهيداً لتفجيرها، وهذا ما حصل في بلدة ميس الجبل الحدودية كبرى قرى مرجعيون حيث واصل تدميره لمنازلها.
Advertisement
وقال المصدر إنه «لم يبق من بلدة ميس الجبل حتى الآن، إلا العشرات من الوحدات السكنية، بعد أن أتى على تدمير ما يزيد على 5000 وحدة سكنية ومحال تجارية، وكان آخرها تجريفه لتجمع المدارس الذي هو عبارة عن بيوت جاهزة كان للحكومة العراقية دور في تأمينها، وأقيمت في المنطقة الواقعة على تخوم البلدة على مقربة من قلعة دوبيه التي تربطها ببلدة شقرا، إضافة إلى المنازل المحيطة به».
وكشف المصدر أن الجيش الإسرائيلي «أحضر آليات خاصة لتنعيم الإسمنت وتحويله إلى تراب بما يسهل على المجموعات التي استحضرها لهذا الخصوص الاستيلاء على حديد المباني المدمّرة ونقله إلى داخل إسرائيل».
في المستجدات اليومية، توغلت قوة إسرائيلية، فجر الثلاثاء، باتجاه تلة الصوّان في بلدة ميفدون، التي تُعدّ ضمن الخط الأصفر، وتمركزت في أحد المنازل بالمنطقة. كما توغلت آليات عسكرية من بلدة حداثا إلى بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، ومشطت بالأسلحة الرشاشة أطراف البلدة.
واستحدث الجيش الإسرائيلي ساترا ترابيا، عند مثلث «دير ميماس - برج الملوك - كفركلا»، جنوب لبنان على بعد نحو 150 مترا من المنازل المأهولة في بلدة برج الملوك، كما استحدث ساترا آخر عند مثلث «دير ميماس - برج الملوك - هورا»، ونفذ تفجيرا كبيرا في بلدة «زوطر الشرقية»، تردد صداه قويا في معظم البلدات الجنوبية.
كما توغلت قوة مؤللة إسرائيلية باتجاه «تلة الصوان» في بلدة ميفدون، ضمن الخط الأصفر، وتمركزت هذه القوة في أحد مساكن المنطقة، فيما حلق الطيران المروحي الإسرائيلي من نوع «أباتشي» في أجواء القطاع الشرقي مع تمشيط واسع بالأسلحة الثقيلة وقصف مدفعي لبني حيان وتجريف في البلدة وتصاعد للدخان جراء الجرف والحرق، كذلك أغار الطيران الحربي مستهدفا بلدة المنصوري ومنطقة وادي حسن جنوب شرق صور، وبلغت المسيرات، في تحليقها فضاء مدينة بعلبك وقرى الجوار على علو منخفض.
القرى المسيحية
وكتبت" الشرق الاوسط": فَرَضَ الجيش الإسرائيلي قيوداً على حركة سكان ثلاث بلدات مسيحية محاصرة في جنوب لبنان، حيث حدد مساراً للتنقل من وإلى العمق اللبناني، محصوراً عبر بلدة الناقورة، ويجري ضمن قوافل تنطلق يومياً، ويتوجب على السكان الإبلاغ عن سياراتهم وبيانات الأشخاص العازمين على التنقل إلى المنطقة.
ولا يزال سكان بلدات رميش ودبل وعين إبل، الواقعة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، يسكنون قراهم المحاصرة بقوات إسرائيلية تحتل جميع البلدات المحيطة، وتُنقل إليهم المساعدات الإغاثية والطبية عبر قوافل تنتقل من الداخل اللبناني، بمواكبة قوات «اليونيفيل».
وقالت مصادر محلية في بلدة رميش أن هناك إجراءات تنظيمية تلزم السكان بالعبور إلى بلداتهم أو الخروج منها، تتمثل في العبور ضمن قوافل؛ إذ يمنع على أي سيارة العبور وحدها من دون قافلة يجري تنظيم حركتها مسبقاً، موضحة أن قافلة على الأقل، تضمن عدة سيارات أو حافلات، تنطلق يومياً من بلدة من البلدات الثلاث باتجاه العمق اللبناني، أو باتجاه البلدات الصامدة في الجنوب.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش اللبناني و«اليونيفيل» يتوليان تنظيم القوافل التي بات لزاماً عليها العبور عبر الطريق الساحلي الواقع جنوب مدينة صور باتجاه الناقورة ثم البلدات المسيحية في قضاء بنت جبيل، لافتة إلى أن الجيش اللبناني يرافق القوافل حتى نقطة القليلة في جنوب لبنان (تبعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل) ثم تتولى آليات «اليونيفيل» مرافقة القوافل إلى قراهم.
وقالت المصادر إن الراغبين بالعبور إلى قراهم أو الخروج منها، «يتوجب عليهم تسجيل السيارات وتقديم بيانات العابرين لقوات (اليونيفيل) بشكل مسبق وتدقق بهوياتهم وتفتش مركباتهم»، وذلك بغرض التنسيق مع القوات الإسرائيلية كي تتيح لهم العبور.
وعلم أن هذه القيود على الحركة، «دفعت بالفاتيكان، عبر سفيرها في لبنان، للتدخل لدى الولايات المتحدة لمنع تل أبيب من وضع قيود على تنقلات سكان القرى المسيحية».
وتنحصر هذه الإجراءات بالقرى المسيحية الواقعة في قضاء بنت جبيل، لكنها لا تشمل القرى المسيحية الواقعة في قضاء مرجعيون؛ حيث يمكن لسكانها وزوارها التنقل بحرية بين بلدات القليعة وجديدة مرجعيون وبرج الملوك ودير ميماس، نحو العمق اللبناني ذهاباً وإياباً، وذلك عبر سلوك طريق البقاع الغربي (شرق لبنان) باتجاه حاصبيا وطريق إبل السقي – دبين – مرجعيون، حسبما قالت مصادر محلية في بلدة القليعة ، مشيرة إلى أن البلدات «يزورها سكانها بشكل طبيعي، لكن يُمنع عليها استضافة نازحين من القرى والبلدات المحيطة، كما يُمنع على الصحافيين الذين يزورون المنطقة أن يلتقطوا صوراً لبلدة الخيام المقابلة».
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تحرك آليات إسرائيلية من مستشفى ميس الجبل باتجاه وادي السلوقي
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير ينفذه الجيش الإسرائيلي في ميس الجبل
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان إسرائيليتان تستهدفان المنطقة بين ميس الجبل وحولا
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تفجيران في طلوسة وتفجير ثالث في ميس الجبل
lebanon 24
Lebanon24
26/08/2026 12:11:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

الغربي

الصحاف

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-08-26
Lebanon24
04:52 | 2026-08-26
Lebanon24
04:38 | 2026-08-26
Lebanon24
04:30 | 2026-08-26
Lebanon24
04:00 | 2026-08-26
Lebanon24
03:51 | 2026-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24