تركيا عند بوابة لبنان… مشروع يكبح إسرائيل

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كتب طارق ابو زينب في" نداء الوطن": لم يعد السؤال في عمّن يتراجع، بل عمّن يتقدّم لملء الفراغ. فمع انحسار النفوذ ، وصعود الدور ، واستعادة حضورها، وتحوّل من ممر لطهران إلى مساحة نفوذ لأنقرة، تدخل مرحلة يُعاد فيها رسم موازين القوة تحت سقف أميركي، وفي مواجهة محاولة فرض حدود أمنية ووقائع عسكرية دائمة.لا تعني هذه التحولات خروج نهائيًا، لكنها تقلّص قدرتها على التحكم بالقرار اللبناني. وهنا تتحرك تركيا باعتبارها القوة الإقليمية الأكثر استعدادًا لاستثمار الفراغ، بما تملكه من نفوذ في سوريا، وعلاقات مع والرياض، وقدرة على التواصل مع أطراف عربية ودولية متباينة.وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، تعمل تركيا على بلورة مشروع إقليمي يقوم على احتواء إيران ومواجهة التمدد المتسارع منذ السابع من تشرين الأول 2023.وتضع المبادرة التركية الانسحاب الإسرائيلي من غزة والأراضي المحتلة في لبنان وسوريا ضمن أولوياتها، بالتوازي مع استعادة الدول سلطتها وحصر السلاح بمؤسساتها الشرعية.هنا تتبلور المنافسة التركية– . فأنقرة تريد ترجمة نفوذها السوري حضورًا سياسيًا وأمنيًا في بيروت، عبر المساعدات والزيارات العسكرية والدبلوماسية، بينما تعمل إسرائيل، وفق المصادر، على إبعاد تركيا عن جنوب سوريا ولبنان.أمام هذا المشهد، يقف لبنان بين فرصة استعادة الدولة وخطر استبدال نفوذ بآخر. فتراجع إيران لا يصنع السيادة تلقائيًا، كما أن التقدم التركي لا يشكل ضمانة مجانية. والاختبار ليس في هوية القوة التي تملأ الفراغ، بل في قدرة اللبنانيين على منع أي قوة من امتلاك قرارهم. فإذا انتهت التحولات بانسحاب إسرائيل وحصر السلاح بالدولة واستقلال المؤسسات، تكون بيروت قد حوّلت لحظة الانكسار الإقليمي إلى فرصة تاريخية. أما إذا اقتصرت النتائج على تبديل الرعاة وإعادة توزيع النفوذ، فسيبقى لبنان ساحةً تتغير فوقها الرايات، فيما تظل الدولة الغائب الأكبر.