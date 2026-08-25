التحديات تواجه المفاوضات فما العمل؟

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كتب الدكتور في" النهار": لم يكن مفاجئًا ما اتفق عليه مجمل المراقبين والمتابعين بشأن الجولة السابعة من المفاوضات - التي وصفها البعض، بلغة ديبلوماسية، أنها كانت متعثرة، فيما رأى الكثيرون بشكل مباشر أنها لم تنجح في إحداث أي تقدم.الهدف أن لا تبقى المفاوضات مفتوحة بشكل شبه كلي في الزمان وتحت رحمة ما تحاول فرضه على الأرض خدمة لرؤيتها وفلسفتها لأهداف المفاوضات.المسار التفاوضي كما تواكبه "إسرائيل على أرض الواقع يتسم بالتعنت وتقطيع الوقت والهروب إلى الأمام ومحاولة تحديد الأولويات بشكل فعلي وحدها حول الطاولة.ما تقوم به إسرائيل بشكل فج ومعلن كهدف إستراتيجي هو العمل على أحداث تغييرات في الجغرافيا اللبنانية لتنعكس مستقبلاً على تغيير في الديمغرافيا في المناطق التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من حزامها الأمني في الأراضي اللبنانية. التساؤل اليوم يتعلق بموعد الجولة الثامنة من المفاوضات وباحتمال تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. يرى الكثيرون أن الجولة الثامنة إذا ما عقدت في ظل المعطيات القائمة ستكون بمثابة تكرار للجولة التي سبقتها.ليس الأمر بالسهل بسبب المواقف والسياسات الإسرائيلية المعروفة ولكنه ليس بالأمر المستحيل طالما هو السبيل الوحيد لإنجاح الفعلي والواقعي للمفاوضات و"للعودة كليًا للدولة" وهذا ما يجب أن يكون عليه دور "الطرف الثالث" الأميركي.