مرتفعات إقليم التفاح هدف محتمل بعد علي الطاهر

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كتب اسكندر خشاشو في" النهار": إذا كان الحديث عن مرتفعات إقليم التفاح كهدف محتمل بعد مرتفعات يتجه فعلاً نحو التنفيذ، فالمسألة تتعلق بمنطقة جبلية كاملة تشكل واحدة من أهم العقد الجغرافية في . فإقليم التفاح هو حزام من المرتفعات يقع ، بين النبطية وصيدا وجزين، ويمتد شرقاً باتجاه جبل .وتظهر المصادر المحلية أن في الأشهر الماضية طالت بالفعل مرتفعات الإقليم، ما يؤكد أن المنطقة موجودة أصلاً ضمن دائرة الاهتمام العسكري الإسرائيلي.إن أي استهداف لمرتفعات إقليم التفاح لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد توسيع لبنك الأهداف بعد علي الطاهر. الأهم هو الجغرافيا التي يجري الانتقال إليها: من مرتفع يشرف على النبطية، إلى كتلة جبلية واسعة تتحكم بممرات وطرق وتربط النبطية بصيدا وجزين وبجبل الريحان.