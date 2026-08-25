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لبنان

مرتفعات إقليم التفاح هدف محتمل بعد علي الطاهر

Lebanon 24
25-08-2026 | 22:26
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مرتفعات إقليم التفاح هدف محتمل بعد علي الطاهر
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كتب اسكندر خشاشو في" النهار": إذا كان الحديث الإسرائيلي عن مرتفعات إقليم التفاح كهدف محتمل بعد مرتفعات علي الطاهر يتجه فعلاً نحو التنفيذ، فالمسألة تتعلق بمنطقة جبلية كاملة تشكل واحدة من أهم العقد الجغرافية في جنوب لبنان. فإقليم التفاح هو حزام من المرتفعات يقع شمال شرق النبطية، بين النبطية وصيدا وجزين، ويمتد شرقاً باتجاه جبل الريحان.
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وتظهر المصادر المحلية أن الغارات الإسرائيلية في الأشهر الماضية طالت بالفعل مرتفعات الإقليم، ما يؤكد أن المنطقة موجودة أصلاً ضمن دائرة الاهتمام العسكري الإسرائيلي.
إن أي استهداف لمرتفعات إقليم التفاح لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد توسيع لبنك الأهداف بعد علي الطاهر. الأهم هو الجغرافيا التي يجري الانتقال إليها: من مرتفع يشرف على النبطية، إلى كتلة جبلية واسعة تتحكم بممرات وطرق وتربط النبطية بصيدا وجزين وبجبل الريحان.
 
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