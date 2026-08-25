بدء معركة النفوذ على لبنان

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كتبت بولا مراد في" الديار": منذ نهاية حرب 2026 بين «حزب الله» وإسرائيل، ودخول في استحقاقات حصر السلاح وخلافة «اليونيفيل» والمفاوضات المباشرة مع ، تتشكل لبنانيا خريطة نفوذ دولي جديدة بمستويات متفاوتة من القوة والفاعلية.وليس خافيا أن تتصدر المشهد بلا منازع. فهي صاحبة القرار النهائي إلى حد كبير، حتى الحرب ما كانت لتبلغ نهايتها لولا ضغوط .. حتى استمرار الوضع على ما هو عليه وتفادي جولة حرب موسعة جديدة ما كان ليتواصل لولا وجود قرار أميركي حاسم يردع إسرائيل حتى الساعة.وينبع الثقل الأميركي من قدرة واشنطن على ترتيب موازين القوى الإقليمية، ما يجعل أي دور دولي آخر مضطراً للمرور عبر رضاها.ففرنسا، صاحبة الإرث التاريخي الأعمق في لبنان، تجد نفسها في موقع لا تحسد عليه على الإطلاق في ظل رغبة أميركية واضحة بتقليص دورها وتحجيمه لبنانيا على حساب أدوار لدول أخرى أبرزها إيطاليا. وليس خافيا أن المشروع الأميركي القائل بتحجيم النفوذ إلى أدنى حدود ممكنة، يلاحظ بشكل أساسي لبنان، سواء عبر الضغط على أو دعم مؤسساتالدولة والجيش وتعزيز قدرة السلطة قرارها. أما ، فتعود إلى المشهد اللبناني بهدوء، ولكن بثقل سياسي واقتصادي يصعب تجاهله. فبعد سنوات من الحذر، تبدو الرياض أكثر اهتماما بإعادة بناء علاقة متوازنة مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها، بعيدا عن الاصطفافات الداخلية.وبين هذه الأدوار المتطاحنة، يبقى السؤال الأهم: هل ينجح لبنان في تحويل هذا التنافس الدولي إلى فرصة لتعزيز قراره وسيادته، أم يبقى ساحة تتحدد إيقاعاتها خارج حدودها؟