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لبنان

واشنطن تؤجل الجولة الثامنة.. والعقدة الإسرائيلية تعقّد المسار

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
26-08-2026 | 03:00
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واشنطن تؤجل الجولة الثامنة.. والعقدة الإسرائيلية تعقّد المسار
واشنطن تؤجل الجولة الثامنة.. والعقدة الإسرائيلية تعقّد المسار photos 0
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لا تبدو واشنطن في عجلة من أمرها لتحديد الموعد النهائي للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية، رغم وضع موعد أولي مطلع أيلول المقبل في روما. فالمسألة، وفق مصادر سياسية معنية بالمسار التفاوضي، لا تتعلق بجدول زمني بقدر ما ترتبط بضرورة توفير ظروف سياسية وميدانية تسمح بإحداث خرق فعلي، بعدما انتهت الجولة السابعة من دون نتائج تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة من تطبيق اتفاق الإطار، وبحسب المعلومات، لم يسجّل حتى الآن أي تطور ملموس في مساري المناطق التجريبية وآلية التحقق.
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وتفضل الإدارة الأميركية في هذه المرحلة، وبحسب مصادر أميركية اختبار إمكان معالجة نقاط الخلاف قبل الدعوة إلى جولة جديدة، كي لا تتحول المفاوضات إلى اجتماعات دورية تعيد إنتاج المواقف نفسها، لكن العقدة الأساسية لا تزال إسرائيلية، في ظل رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توسيع المنطقة التجريبية قبل حسم ملف تلة علي الطاهر وسلاح حزب الله. وتقول المصادر الأميركية إن نتنياهو يفضل حالياً سياسة الضغط التدريجي عبر القصف والتحكم بالمداخل والمواقع المحيطة بالتلة، من دون الانتقال إلى قرار السيطرة الكاملة عليها.
وترتبط حسابات نتنياهو، وفق المصادر نفسها، بالوضع الإقليمي والاستحقاق الانتخابي الإسرائيلي. فالتلة تحولت إلى ورقة يمكن استخدامها في حال احتاج إلى تصعيد يعزز موقعه الداخلي، فيما لا يبدو مستعداً للمغامرة بخطوة واسعة من دون غطاء أميركي واضح.

في المقابل، يبرز اقتراح بإخراج ملف التلة من المواجهة الميدانية عبر وضعها في عهدة الجيش، بما يحولها من نقطة اشتباك إلى ورقة تفاوضية. وترى مصادر سياسية أن مثل هذه الخطوة قد تمنح واشنطن هامشاً أوسع للضغط باتجاه انسحاب إسرائيلي تدريجي، ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد محاولاته لإطلاق آلية للتحقق من انتشار الجيش في المنطقة التجريبية الأولى، باعتبارها المدخل العملي للانتقال إلى المرحلة الثانية وتوسيع نطاق التحقق ليشمل مناطق وبلدات أخرى، غير أن آلية التحقق لا تزال، بحسب المصادر، تواجه عقبات إضافية، أبرزها البحث عن دولة تتولى رئاستها، فحتى الساعة، لا تزال روما تتحفظ بسبب حاجتها إلى ضمانات أمنية، ولذلك فإن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، التي كان موعدها محدداً مسبقاً، ولا ترتبط بنتائج زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى إيطاليا، مخصصة للبحث في دعم الجيش، لا سيما أن مؤتمراً سيُعقد في أيلول المقبل لهذا الشأن، وإن كانت الزيارة تطرقت أيضاً إلى آلية التحقق وإلى وضع اليونيفيل مع اقتراب انتهاء ولايتها، وما يرافق ذلك من أسئلة حول الجهة التي ستتولى مهمة المراقبة جنوباً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.


وعليه، تبدو الجولة الثامنة مرتبطة بما ستنجح واشنطن في انتزاعه من إسرائيل قبل انعقادها. فالمطلوب،وكما تقول مصادر وزارية ليس عقد جولة جديدة، بل توفير نتيجة أولية يمكن البناء عليها، وإلا ستبقى المفاوضات تدور في الحلقة نفسها.
المصدر: خاص "لبنان24"
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هتاف دهام - Hitaf Daham

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