طقس صيفي يسيطر على لبنان حتى هذا الموعد.. اليكم التفاصيل

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يسيطر طقس صيفي معتاد ورطب على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي يدفع بكتل هوائية معتدلة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة غزيرة مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال كبير لتشكل السيول في من البلاد.معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 24 و32 م°، بين 25 و33 م°، بين 18 و35 م°.تحذير من التعرض لأشعة الشمس ومن الحرائق في المناطق الحرجية.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر، احتمال تساقط بعض الرذاذ على بعد الظهر.الخميس:غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، واحتمال تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتباراً من الظهر.الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، بينما تبقى الحرارة دون تعديل فوق الجبال وفي الداخل.السبت:غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة يتحوّل تدريجا الى غائم مع وصول المنخفض الجوّي والذي يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، ويحمل معه أمطارا متفرقة غزيرة أحيانًا ، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، ونحذّر من خطر تكون السيول في بعض المناطق بخاصة النصف من البلاد.-الحرارة على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 17 الى 31 درجة، في الداخل من 20 الى 36 درجة.-الرياح السطحية:جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 90 ٪-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق