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لبنان

توقيف سوري في زوق مصبح.. هذا ما كان يفعله على متن درّاجته الآليّة (صورة)

Lebanon 24
26-08-2026 | 05:51
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توقيف سوري في زوق مصبح.. هذا ما كان يفعله على متن درّاجته الآليّة (صورة)
توقيف سوري في زوق مصبح.. هذا ما كان يفعله على متن درّاجته الآليّة (صورة) photos 0
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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:


في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ومكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة في محلّة زوق مصبح.
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على أثر ذلك، توجّهت دوريّة من المفرزة إلى المكان المذكور، وبنتيجة المتابعة والرصد الدقيق، تمكّنت بتاريخ 6-8-2026 من توقيف المشتبه فيه أثناء وجوده على متن درّاجة آليّة نوع «سويت»، لون جردوني، وتبيّن أنّه يُدعى:

–       أ. م. (مواليد عام 1999، سوري)

وبتفتيشه، ضُبط بحوزته ما يلي:

–       /19/ طبّة بلاستيكيّة بأحجام مختلفة تحتوي كلّ منها مادّة بيضاء.

–       كميّة من مادّة حشيشة الكيف.

–       مبلغ مالي وهاتف خلوي.

سُلِّم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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