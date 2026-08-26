لسالكي طريق العدلية... بيان يهمكم من قوى الأمن

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برشّ الزفت في محلّة جادّة عبد الله اليافي
باتجاه العدلية، وذلك بتاريخَي 27 و28-8-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي.
ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير، من الفتحة الوسطيّة المقابلة لمخرج شارع محمد الحوت
، عكس وجهة السير باتجاه نفقَي المتحف والعدلية، ومن ثمّ الانعطاف يمينًا مقابل مفرق حي السريان
باتجاه محلّة الدخولية.
على أن تُنفَّذ أعمال تزفيت المسلك المذكور، اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 6-9-2026 ولحين الانتهاء، مع اعتماد تدابير السير ذاتها المتّخذة خلال أعمال البرش.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم
، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي
وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.