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لبنان

لسالكي طريق العدلية... بيان يهمكم من قوى الأمن

Lebanon 24
26-08-2026 | 07:42
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برشّ الزفت في محلّة جادّة عبد الله اليافي باتجاه العدلية، وذلك بتاريخَي 27 و28-8-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي.
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ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير، من الفتحة الوسطيّة المقابلة لمخرج شارع محمد الحوت، عكس وجهة السير باتجاه نفقَي المتحف والعدلية، ومن ثمّ الانعطاف يمينًا مقابل مفرق حي السريان باتجاه محلّة الدخولية.

على أن تُنفَّذ أعمال تزفيت المسلك المذكور، اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 6-9-2026 ولحين الانتهاء، مع اعتماد تدابير السير ذاتها المتّخذة خلال أعمال البرش.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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