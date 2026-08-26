لسالكي طريق العدلية... بيان يهمكم من قوى الأمن

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برشّ الزفت في محلّة جادّة باتجاه العدلية، وذلك بتاريخَي 27 و28-8-2026، اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 من فجر اليوم التالي.ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير، من الفتحة الوسطيّة المقابلة لمخرج شارع ، عكس وجهة السير باتجاه نفقَي المتحف والعدلية، ومن ثمّ الانعطاف يمينًا مقابل مفرق حي باتجاه محلّة الدخولية.على أن تُنفَّذ أعمال تزفيت المسلك المذكور، اعتبارًا من الساعة 7:00 من تاريخ 6-9-2026 ولحين الانتهاء، مع اعتماد تدابير السير ذاتها المتّخذة خلال أعمال البرش.يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.