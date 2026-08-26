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لبنان

قوى الأمن أوقفت "الزوجين" بعدما ظهرا في فيديو... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

Lebanon 24
26-08-2026 | 08:56
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قوى الأمن أوقفت الزوجين بعدما ظهرا في فيديو... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟
قوى الأمن أوقفت الزوجين بعدما ظهرا في فيديو... هل وقعتم ضحية أعمالهما؟ photos 0
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 18-8-2026، تمكّنت عناصر فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت من توقيف الزوجَين:

م. غ. (مواليد عام 1980، لبناني)

ل. ح. (مواليد عام 1990، لبنانية)

وذلك في محلّة البسطة – شارع الأوزاعي، بعد أن ضبطهما صاحب أحد محال المجوهرات أثناء قيامهما بسرقة مجوهرات بطريقة احترافيّة تعتمد على الخفّة، وقد وثّقت كاميرات المراقبة عمليّة السرقة.

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على /13/ قطعة ذهبيّة من دون فواتير، تعرّف صاحب المحل إلى /5/ منها، وأفاد بأنها تعود له، فيما لا يزال مصدر القطع المتبقّية قيد التحقّق.

لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَيهما، وتطلب من جميع الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، أو الاتّصال على الرقم: 633808-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
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