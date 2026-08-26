المفتي عبدالله يغادر الى طهران لتمثيل الرئيس بري في مؤتمر التقريب بين المذاهب

Advertisement

وأكد عبدالله في تصريح من مطار الدولي قبيل مغادرته، أن مشاركته في المؤتمر تأتي "في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي تعيشها المنطقة"، مشددا على "أهمية أن تتحول مبادئ التقريب والوحدة من عناوين وشعارات إلى أفكار عملية وخارطة طريق قابلة للتنفيذ".ولفت إلى أن "العالم الإسلامي يحتاج دائما إلى ترجمة عنوان المؤتمر إلى أفكار وخطوات عملية، وإلى وضع خارطة طريق تحقق ما يصل إليه المشاركون التقريب، وتستجيب في الوقت نفسه إلى ما يحتاجه العالم الإسلامي في هذه المرحلة".وأشار إلى أن "الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب يشكلان حاجة ملحّة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات"، مؤكدا أن "تعزيز الحوار والتفاهم بين المسلمين من شأنه أن يسهم في تحصين المجتمعات الإسلامية، ومواجهة مشاريع الفتنة والانقسام، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة".وشدد على أن "الظروف الراهنة تفرض على العلماء والمفكرين والقيادات الإسلامية مسؤولية مضاعفة في العمل على تقريب وجهات النظر، وترسيخ ثقافة الحوار والاعتدال، بما يحفظ وحدة الأمة ويعزز قدرتها على مواجهة المخاطر التي تستهدف أمنها واستقرارها ومستقبلها".ومن المقرر أن يبحث المؤتمر الذي تشارك فيه شخصيات وعلماء ومفكرين من عدد من الدول الإسلامية، في قضايا الوحدة والتقارب بين المذاهب، والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وآليات تعزيز التعاون والحوار بين مكوناته.