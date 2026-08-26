قيادة فصائل منظمة التحرير بحثت مع السفير الأسعد أوضاع المخيمات في لبنان

عقدت قيادة فصائل منظمة التحرير في ، اليوم لقاء مع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية محمد الأسعد.

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وترأس وفد قيادة الفصائل أمين سر المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات، حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية الفلسطينية، والأوضاع العامة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب عدد من الوطنية والمعيشية والأمنية ذات الصلة بأوضاع اللاجئين .





وتناول اللقاء بصورة خاصة، وفق بيان للوفد، "تطورات الأوضاع في الوطن، في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، وما يرافق ذلك من استهداف متواصل للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومجمل مكونات النظام السياسي الفلسطيني، في محاولة لإضعاف التمثيل الوطني الفلسطيني وتقويض الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.





كذلك، بحث المجتمعون الهجمة المتصاعدة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودانوا الاعتداءات التي تستهدف مقراتها ومؤسساتها، وآخرها اقتحام قوات لمعهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا وإغلاقه ومصادرته، بمشاركة وإشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. كذلك، بحث المجتمعون الهجمة المتصاعدة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودانوا الاعتداءات التي تستهدف مقراتها ومؤسساتها، وآخرها اقتحام قوات لمعهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا وإغلاقه ومصادرته، بمشاركة وإشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأكد المجتمعون أن استهداف الأونروا يأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض دور الوكالة وإنهاء عملها، بما يستهدف قضية اللاجئين وحق العودة، مشددين على ضرورة حماية الأونروا وضمان استمرار عملها وفق التفويض الممنوح لها من .





وعلى صعيد الساحة اللبنانية، ناقش اللقاء الأوضاع العامة في المخيمات الفلسطينية، والظروف المعيشية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها أبناء شعبنا، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع فرص العمل، إضافة إلى تقليص الأونروا لعدد من خدماتها، ولا سيما الخدمات الصحية والاستشفائية، وما يرتبه ذلك من أعباء متزايدة على العائلات الفلسطينية.





وتوقف المجتمعون أمام الأوضاع الأمنية في المخيمات، مؤكدين أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومعالجة مختلف الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع الفلسطيني، بما يحفظ أمن المخيمات والجوار اللبناني ويعزز العلاقات الأخوية الفلسطينية اللبنانية.