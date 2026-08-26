سفير كازاخستان: ندعم الاستقرار والحل السلمي للنزاع في لبنان

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عقد السفير كازاخستان في رسول جومالي مؤتمرا صحفيا في مقر السفارة حول النتائج النهائية للتصويت في انتخابات نواب قورولتاي كازاخستان التي جرت في 23 آب 2026، كرم خلاله مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة "NBN" علي نورالدين اثر مشاركته في مراقبة انتخابات في كازاخستان.وأشار السفير جومالي الى ان "الانتخابات البرلمانية في كازاخستان والاصلاحات جرت وفق الجديد اثر الاستفتاء الوطني والشعبي الذي جرى في اذار الماضي. واوضح بان هذه الانتخابات ادخلتنا في مرحلة سياسية جديدة في كازاخستان، وموضحا بان الرئيس الكازاخي جومارت توكاييف يسعى لتحقيق الاصلاحات وحماية المصالح الوطنية للدولة".واوضح ان "هذا هو الدستور الثاني في تاريخ كازاخستان الجديد، حيث تم تحويل نظام السلطة في البلاد من سلطة رئاسية الى سلطة رئاسية برلمانية ما يعزز دور ".ولفت الى ان بلاده "تشترك في عمل قوات "اليونيفيل" في ، كما تشترك في نشاطات قوات "الاندوف" في ".وقال: "نراقب المستجدات في المنطقة والبحث في مستقبل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وهناك بعض الاقتراحات المماثلة حاليا، وكازاخستان تدعم الاستقرار والحل السلمي للنزاع في لبنان".كذلك، سلط الضوء على "مساهمة كازاخستان الحالية في قوة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، ولم يستبعد إمكانية مشاركة البلاد في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان مستقبلاً".وأكد "العمل على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاعلامية مع لبنان، كما تعزيز التبادل السياحي".بدوره، تحدث مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة "NBN" علي نور الدين فأشاد بـ"التطور الذي تشهده البلاد، وبنجاح العملية في أجواء من الشفافية".ودعا نورالدين الى "إيلاء الملف الإعلامي بين البلدين الجهد المطلوب بما يفتح أفق التعاون و أبواب الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، لا سيما أن كازاخستان تعيش طفرة إقتصادية وسياحية وتكنولوجية وهي أرض خصبة لإستثمار اللبنانيين فيها ولا سيما المغتربين".