رسامني عرض مع وفد البنك الدولي وIFC مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه اليوم وفدًا من ومؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation - IFC، برئاسة المغادر في المؤسسة خواجة أفتاب أحمد Khawaja Aftab Ahmed، وضمّ الوفد المدير الجديد الذي سيتولى مهامه خلفًا له Thomas Jacobs، ومدير في إنريكي بلانكو أرماس Enrique Blanco Armas.وجرى خلال اللقاء البحث في عدد من المشاريع التي يمكن لمؤسسة التمويل الدولية IFC دعمها أو تمويلها في لبنان، ولا سيما مشاريع (PPP)، إضافة إلى عرض مشاريع مستقبلية يمكن للمؤسسة أن تساهم في تطويرها، بما ينسجم مع أولويات قطاع النقل والبنى التحتية في لبنان.كما تناول البحث سبل تعزيز التعاون بين ومؤسسات مجموعة البنك الدولي، ودور IFC في دعم مشاريع البنى التحتية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي توفرها المؤسسة.وأكد الجانبان أهمية "مواصلة التنسيق والعمل على تحديد المشاريع القابلة للتنفيذ، ودراسة السبل الكفيلة بتطويرها، بما يعزز الاستفادة من آليات التمويل والخبرة الفنية التي توفرها مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ويدعم مسار تطوير البنى التحتية في لبنان".