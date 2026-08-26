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لبنان

اعلان لائحة "عائلات بيروت المستقلة" برئاسة وليد كبي لانتخابات "اتحاد العائلات البيروتية"

Lebanon 24
26-08-2026 | 12:45
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اعلان لائحة عائلات بيروت المستقلة برئاسة وليد كبي لانتخابات اتحاد العائلات البيروتية
اعلان لائحة عائلات بيروت المستقلة برئاسة وليد كبي لانتخابات اتحاد العائلات البيروتية photos 0
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تم اعلان لائحة "عائلات بيروت المستقلة" المؤلفة من 16 مرشحاً برئاسة المهندس وليد كبي، لخوض انتخابات الهيئة الإدارية ل"اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" المقررة يوم الجمعة المقبل، وذلك خلال احتفال أقيم اليوم في حضور المدير العام ل"مؤسسة مخزومي" سامر الصفح، وعدد من رؤساء وأعضاء ومندوبي الجمعيات العائلية المنتسبة للاتحاد، وفعاليات ورؤساء جمعيات بيروتية ومدعوين.
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وألقى المهندس وليد كبي كلمة اللائحة قال فيها: "هي لائحة تضمّ كفاءات بيروتيّة في مختلف المجالات، فريق عمل متجانس، برؤية مستقلّة عن أيّ اصطفاف أو انتماء، يفخر بانتمائه لبيروت وعائلاتها".

وأضاف: "المرشّحون لهم باع طويل بالشأن العام، ويعتبرون أنّ خدمة مجتمعهم أمر تكليف وليس أمر تشريف، الإنجاز هدفهم، ومصلحة بيروت ونماؤها فوق أيّ اعتبار، وكرامة أهلها وعزّتهم أولويّة. سيعملون على كلّ صعيد، إعادة الاعتبار للدور الوطني لبيروت، من خلال الموقف تجاه القضايا المصيريّة الكبرى، وسيولون الشأن الصحيّ، والاستشفائيّ، والتربويّ، والعمل البلدي جلّ اهتمامهم، لجهة الدفع باتجاه تحقيق مطالب أهلهم الحيويّة".

وتابع: "عائلات بيروت المستقلّة" في اتحاد جمعيّات العائلات البيروتيّة ستجمع شمل النسيج الاجتماعيّ البيروتيّ بكلّ انفتاح وتجرّد، ولن نزور لمجرد الزيارة وسنكون اللوبي الضاغط لبيروت، اتحادنا يحترم مرجعياته الدينيّة والسياسيّة، وتلك مسلمات، لا تحتاج زيارات واستقبالات وصورًا تذكاريّة وتصريحات على المنابر. لن نزور أحدًا لمجرد الزيارة، بل سنزورهم لنقل نبض أهل بيروت ووجعهم، ولعرض المطالب والحلول".

وختم:"سنعمل أن نكون اللوبي الضاغط المؤثّر، الذي شيئًا فشيئًا سيقف على خاطره وسيخطب ودّه كلّ مسؤول أو نائب أو وزير، لأنّ ودّ بيروت ورضاها عزيز وغالي، لا يُشرى ولا يُباع".

البرنامج الانتخابي: "قلب واحد لغد واعد"

ثم تلا كبي البرنامج الانتخابي للائحة تحت شعار: "قلب واحد لغد واعد"، وقال: "نسعى لبناء إطار عائلي بيروتي، مستقلّ القرار وفاعل الأثر، يوحّد العائلات حول رؤية جامعة أساسها التكامل والتكافل، لخدمة مجتمعنا وصون تراث بيروت وهويتها العريقة".

وأضاف: "نعمل على تمكين الشباب والمرأة، باعتبارهما عماد المستقبل، عبر الاستثمار في التعليم، وخلق فرص العمل، وإطلاق مبادرات اقتصادية واجتماعية تُترجم الطموح إلى واقع ملموس".

وتابع: "كما نهدف إلى الانتقال بالاتحاد من إطارٍ تقليدي إلى مؤسسة مدنية حديثة تواكب متغيّرات العصر، وتؤمّن موارد مالية مستدامة تصون استقلالية قرارها وتضمن استمراريتها".

وختم: "ويبقى هدفنا الأساسي تحديث النظام الداخلي بفكرٍ تطويري يستجيب لاحتياجات العائلات، ويكرّس الشفافية والعمل الجماعي وتداول القيادة عبر توزيعٍ عادل للمسؤوليات، لتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة على الأرض؛ وصولاً إلى اتحادٍ قويّ متماسك، يُجسّد إرادة أبناء بيروت، ويصنع لهم غداً أفضل".

وفي الختام تلا كبي أسماء أعضاء لائحته المرشحين وهم: "أحمد حسّان رمضان، باسم وجيه النعماني، جميل محمد كمال الحوت، خالد زهير القرق، خليل نبيل الجمل، زياد عبد الكريم كريديّة، زياد نبيه دندن، عبد الرزّاق عبد القادر فايد، ماريا سليم عضّاضة، محمد خالد الكردي، مروان محمد حسن الصفح، ناجي منيب الخيّاط، نادر زهير الشعّار، هاني حسن نصولي، هيثم عبد القادر ياسين، وليد محي الدين كبّي".
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