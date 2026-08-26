تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

روما والفاتيكان يدعمان الجيش.. وكواليس محادثات العماد هيكل

Lebanon 24
26-08-2026 | 13:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
روما والفاتيكان يدعمان الجيش.. وكواليس محادثات العماد هيكل
روما والفاتيكان يدعمان الجيش.. وكواليس محادثات العماد هيكل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعتبَر زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجمهورية الإيطالية، التي جرت في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري بدعوة من نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، محطة بارزة لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين.

بدأت زيارة العماد هيكل بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، قبل أن ينتقل إلى مقر وزارة الدفاع الإيطالية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية وعقد اجتماعاً ثنائياً مع الجنرال بورتولانو بحضور وفدي البلدين.
Advertisement

وخلال المحادثات، أكد الجانب الإيطالي أن استقرار لبنان يمثل أولوية استراتيجية، مشيداً بدور الجيش اللبناني في حفظ الأمن. كما تطرق الجانبان إلى الدور المحوري لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" -بما في ذلك الوحدة الإيطالية المشاركة فيها- والبعثة العسكرية الثنائية "MIBIL" واللجنة العسكرية التقنية "MTC4L"، إلى جانب بحث الرؤية الإيطالية المستقبلية لمرحلة ما بعد اليونيفيل.

وتلقى قائد الجيش خلال زيارته اتصالاً هاتفيّاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي أكد دعم بلاده المتواصل لجهود الجيش اللبناني. كما التقى هيكل بكل من المدير العام لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو غاريغليا، والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي السفيرة سيسيليا بيشيوني.

وفي حاضرة الفاتيكان، اجتمع العماد هيكل مع أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين، الذي شدد على ضرورة إرساء السلام في لبنان منوهاً بالدور الكبير الذي يؤديه الجيش في صون أمن البلاد.

اختتم قائد الجيش جولته بزيارة أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية للاطلاع على أحدث تقنياتها وآليات عملها، فيما أقامت السفيرة اللبنانية في إيطاليا كارلا جزار حفل عشاء رسمي في مقر السفارة على شرفه، حضره عدد من الشخصيات الإيطالية واللبنانية.
مواضيع ذات صلة
وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى مدينة صور - جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 05:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوطر الغربية
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 05:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى زوطر الغربية - جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 05:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اختتم زيارة روما والفاتيكان بحثا عن شبكة أمان للمرحلة المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 05:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

المدير العام

مجلس الوزراء

وزارة الدفاع

نائب رئيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:17 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:25 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:02 | 2026-08-26
Lebanon24
22:11 | 2026-08-26
Lebanon24
22:17 | 2026-08-26
Lebanon24
22:25 | 2026-08-26
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26
Lebanon24
22:47 | 2026-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24