روما والفاتيكان يدعمان الجيش.. وكواليس محادثات العماد هيكل

تُعتبَر زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجمهورية الإيطالية، التي جرت في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري بدعوة من نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، محطة بارزة لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين.
بدأت زيارة العماد هيكل بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، قبل أن ينتقل إلى مقر وزارة الدفاع
الإيطالية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية وعقد اجتماعاً ثنائياً مع الجنرال بورتولانو بحضور وفدي البلدين.
وخلال المحادثات، أكد الجانب الإيطالي أن استقرار لبنان
يمثل أولوية استراتيجية، مشيداً بدور الجيش اللبناني
في حفظ الأمن. كما تطرق الجانبان إلى الدور المحوري لقوة الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" -بما في ذلك الوحدة الإيطالية المشاركة فيها- والبعثة العسكرية الثنائية "MIBIL" واللجنة العسكرية التقنية "MTC4L"، إلى جانب بحث الرؤية الإيطالية المستقبلية لمرحلة ما بعد اليونيفيل.
وتلقى قائد الجيش خلال زيارته اتصالاً هاتفيّاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي أكد دعم بلاده المتواصل لجهود الجيش اللبناني. كما التقى هيكل بكل من المدير العام
لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو غاريغليا، والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي السفيرة سيسيليا بيشيوني.
وفي حاضرة الفاتيكان، اجتمع العماد هيكل مع أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين، الذي شدد على ضرورة إرساء السلام في لبنان منوهاً بالدور الكبير الذي يؤديه الجيش في صون أمن البلاد.
اختتم قائد الجيش جولته بزيارة أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية للاطلاع على أحدث تقنياتها وآليات عملها، فيما أقامت السفيرة اللبنانية
في إيطاليا كارلا جزار حفل عشاء رسمي في مقر السفارة على شرفه، حضره عدد من الشخصيات الإيطالية واللبنانية.