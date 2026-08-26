روما والفاتيكان يدعمان الجيش.. وكواليس محادثات العماد هيكل

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تُعتبَر زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجمهورية الإيطالية، التي جرت في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري بدعوة من نظيره الإيطالي الجنرال لوتشيانو بورتولانو، محطة بارزة لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين.بدأت زيارة العماد هيكل بوضع إكليل من الزهر على ضريح الجندي المجهول في النصب التذكاري الوطني لفيكتور إيمانويل الثاني، قبل أن ينتقل إلى مقر الإيطالية حيث أقيمت له التشريفات الرسمية وعقد اجتماعاً ثنائياً مع الجنرال بورتولانو بحضور وفدي البلدين.وخلال المحادثات، أكد الجانب الإيطالي أن استقرار يمثل أولوية استراتيجية، مشيداً بدور في حفظ الأمن. كما تطرق الجانبان إلى الدور المحوري لقوة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" -بما في ذلك الوحدة الإيطالية المشاركة فيها- والبعثة العسكرية الثنائية "MIBIL" واللجنة العسكرية التقنية "MTC4L"، إلى جانب بحث الرؤية الإيطالية المستقبلية لمرحلة ما بعد اليونيفيل.وتلقى قائد الجيش خلال زيارته اتصالاً هاتفيّاً من الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي أكد دعم بلاده المتواصل لجهود الجيش اللبناني. كما التقى هيكل بكل من لوزارة الخارجية الإيطالية ريكاردو غاريغليا، والمدير العام للشؤون السياسية والأمن الدولي السفيرة سيسيليا بيشيوني.وفي حاضرة الفاتيكان، اجتمع العماد هيكل مع أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين، الذي شدد على ضرورة إرساء السلام في لبنان منوهاً بالدور الكبير الذي يؤديه الجيش في صون أمن البلاد.اختتم قائد الجيش جولته بزيارة أحد مراكز الصناعات العسكرية الإيطالية للاطلاع على أحدث تقنياتها وآليات عملها، فيما أقامت السفيرة في إيطاليا كارلا جزار حفل عشاء رسمي في مقر السفارة على شرفه، حضره عدد من الشخصيات الإيطالية واللبنانية.