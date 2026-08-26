في روما... جولة مُفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في أيلول

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أعلن الإيطالية أنطونيو تاياني، أنّ "جولات جديدة من المحادثات بين وإسرائيل ستُعقد في روما خلال أيلول المقبل".ووفق الإيطالية "آكي"، أكد تاياني خلال جلسة حوار بعنوان "إعادة بناء الأمل في أرض الأرز" ضمن فعاليات "ملتقى ريميني"، رغبة بلاده في مواصلة دعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أواخر العام الحالي.وقال تاياني إنّ "استضافة روما للمحادثات بين لبنان وإسرائيل تمثل مساهمة في بناء السلام"، مشددًا على أنّ "السلام في لبنان سيُسهم بشكل كبير في بناء السلام في كافة أنحاء ".وأوضح تاياني أنّ "إيطاليا كانت "ترغب بشدة" في استضافة المفاوضات بين الجانبين"، مشيرًا إلى أنه طرح الفكرة على رئيس الجمهورية جوزاف عون عقب القصف لبيروت، قبل أنّ يتواصل مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر".وأكد أنّ بلاده تعتزم الحفاظ على التزامها تجاه لبنان حتى بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، قائلًا: "نريد أن نكون حاضرين لضمان عودة السيادة لبيروت"، وجدّد دعم روما للرئيس عون والجيش اللبناني.وأشار تاياني إلى أنه "أجرى في روما محادثة مطولة مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل". (ارم نيوز)