بلدية صيدا أعلنت عن جدول مواعيد المرحلة الرابعة من رشّ المبيدات

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أعلنت بلدية بأن الفرق الفنية المختصة في صدد تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة رش وأعمال التضبيب الحراري (الدخان) لمكافحة البعوض والحشرات، وذلك وفقاً للجدول الآتي:• الخميس ٢٧ اب 2026 – السادسة مساءً.• الجمعة ٢٨ اب 2026 – السادسة مساءً.• الاثنين ٣١ اب 2026 – السادسة مساءً.وتلفت البلدية عناية الأهل والقطاعات التجارية إلى أن اختيار الساعة السادسة مساءً لتنفيذ الحملة جاء استناداً إلى المعطيات والدراسات الفنية؛ حيث يُسجّل البعوض أعلى مستوى لنشاطه وكثافة انتشاره في هذا التوقيت بالذات، ما يضمن تحقيق الكفاءة القصوى والفعالية المرجوة من أعمال المكافحة.وحفاظاً على العامة، تهيب بلدية صيدا بالمواطنين وأصحاب المؤسسات والمطاعم ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التالية طوال فترة الرش:• حفظ الأطعمة: تغطية وحماية كافة المواد الغذائية والمأكولات والمشروبات، أو حفظها في أماكن مغلقة ومحكمة بشكل آمن.• إغلاق المنافذ: إحكام إغلاق النوافذ، الأبواب، والواجهات الزجاجية أثناء مرور آليات وفرق التضبيب في الشوارع.• حماية الأطفال والحيوانات: إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة عن شرفات المنازل ومواقع المعالجة الميدانية حتى انتهاء أعمال الرش وتبدد الدخان.