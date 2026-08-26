عودة فرنسية إلى لبنان من البوابة السعودية

Advertisement

كان واضحاً أن باريس لا تفوّت فرصة في محاولاتها، من خلال التقاطع المستجد مع ، تثبيت موقعها في في وجه النفوذ الأميركي المتعاظم، بحيث باتت اللاعب الأكثر تأثيراً في المسارين الأمني والسياسي اللبناني. ورغم إدراكها العميق أن عودة النفوذ الفرنسي التقليدي الذي عرفه لبنان تاريخياً لم يعد وارداً في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مع عودة الانخراط الأميركي الواسع لسياسة في هذا الجزء من العالم. فواشنطن باتت تمسك في شكل شبه كامل بالملف اللبناني. ولذلك تبدو باريس في مسعى لإعادة تعريف دورها ليس في إطار التنافس مع ، بل في إطار تثبيت هذا الدور كشريك أساسي في أي ترتيبات مقبلة تتعلق بلبنان، في رسالة واضحة أنها ليست في وارد التراجع أو التنازل عن هذا الدور، أو موطئ القدم في المنطقة.ويبرز في هذا السياق أيضاً الأهم تمكنت من انتزاع دعم متجدد من لرئيس الجمهورية جوزاف عون ولرئيس الحكومة نواف سلام، عبر التأكيد على دعمهما والجيش اللبناني والقوى الأمنية لتمكينها من أداء مسؤولياتها الوطنية كاملة. وكل ما يمكن أن تسعى إليه باريس اليوم وتعمل عليه ديبلوماسيتها، يكمن في حجز مقعد لها من ضمن أي تسوية مقبلة تجري صياغتها اليوم، وخصوصاً في ملفات دعم الجيش، والمؤسسات، وتطبيق القرار 1701، وإعادة الإعمار، والعلاقات مع السعودية والدول العربية.