روما تعلن عن جولة مفاوضات لبنانية- اسرائيلية جديدة في أيلول.. عون: التحرير ونشر الجيش وإعادة الإعمار أهداف لا تتحقق بالحرب

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كان البارز امس اعلان الإيطالي أنطونيو تاياني أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين وإسرائيل ستُعقد في روما الشهر المقبل، رغم أن لبنان لم يتلقَّ حتى الآن موعدًا رسميًا محددًا لها.وأكد تاياني رغبة بلاده في مواصلة دعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أواخر العام الحالي.وقال "إن استضافة روما للمحادثات بين لبنان وإسرائيل تمثل مساهمة في بناء السلام"، مشددًا على أنّ "السلام في لبنان سيُسهم بشكل كبير في بناء السلام في كافة أنحاء ".وقال: "نريد أن نكون حاضرين لضمان عودة السيادة لبيروت".وكشف مصدر عسكري لبناني ان موفدين عسكريين ودبلوماسيين إيطاليين أجروا جولة مشاورات مكوكية ومكثفة على الساحة ، فاتحين قنوات تواصل مباشرة مع مختلف القوى السياسية والحزبية البارزة، وفي مقدمتها ، وذلك في خطوة استراتيجية تستطلع بها روما الأرضية الميدانية والسياسية لتحديد بوصلة قرارها المرتقب إزاء حجم انخراطها، وطبيعة مهامها، وسقف مشاركتها في إطار القوة الدولية الجديدة في الجنوب.وجدد الرئيس جوزف عون التأكيد أنّ "قرار المفاوضات اتُّخذ لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب"، معتبراً أنّها، رغم صعوبتها والعراقيل التي تواجهها، تبقى أفضل بكثير من الحرب". وشدّد عون على أنّ الأهداف المشتركة تتمثل في تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مؤكّداً أنّ "هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بالحرب، وبالتالي لا خيار إلا التفاوض".وسئلت مصادر وزارية عن التواصل بين الرئاسة و"حزب الله"، فاكدت "أن الاتصالات بين و(حزب الله) مقطوعة، ولم يسجل في الفترة الأخيرة أي تواصل باستثناء التواصل القائم مع ، حليف الحزب".ومن المقرر أن يتحدث لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء غد الجمعة في احتفال يقيمه الحزب في باحة عاشوراء، ـ الضاحية الجنوبية بمناسبة المولد النبوي الشريف.