تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

روما تعلن عن جولة مفاوضات لبنانية- اسرائيلية جديدة في أيلول.. عون: التحرير ونشر الجيش وإعادة الإعمار أهداف لا تتحقق بالحرب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-08-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
روما تعلن عن جولة مفاوضات لبنانية- اسرائيلية جديدة في أيلول.. عون: التحرير ونشر الجيش وإعادة الإعمار أهداف لا تتحقق بالحرب
روما تعلن عن جولة مفاوضات لبنانية- اسرائيلية جديدة في أيلول.. عون: التحرير ونشر الجيش وإعادة الإعمار أهداف لا تتحقق بالحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كان البارز امس اعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستُعقد في روما الشهر المقبل، رغم أن لبنان لم يتلقَّ حتى الآن موعدًا رسميًا محددًا لها.
Advertisement
وأكد  تاياني رغبة بلاده في مواصلة دعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أواخر العام الحالي.
وقال "إن استضافة روما للمحادثات بين لبنان وإسرائيل تمثل مساهمة في بناء السلام"، مشددًا على أنّ "السلام في لبنان سيُسهم بشكل كبير في بناء السلام في كافة أنحاء الشرق الأوسط".
وقال: "نريد أن نكون حاضرين لضمان عودة السيادة لبيروت".
وكشف مصدر عسكري لبناني ان موفدين عسكريين ودبلوماسيين إيطاليين أجروا جولة مشاورات مكوكية ومكثفة على الساحة اللبنانية، فاتحين قنوات تواصل مباشرة مع مختلف القوى السياسية والحزبية البارزة، وفي مقدمتها حزب الله، وذلك في خطوة استراتيجية تستطلع بها روما الأرضية الميدانية والسياسية لتحديد بوصلة قرارها المرتقب إزاء حجم انخراطها، وطبيعة مهامها، وسقف مشاركتها في إطار القوة الدولية الجديدة في الجنوب.
وجدد الرئيس جوزف عون التأكيد أنّ "قرار المفاوضات اتُّخذ لتفادي الويلات والمآسي التي سببتها الحرب"، معتبراً أنّها، رغم صعوبتها والعراقيل التي تواجهها، تبقى أفضل بكثير من الحرب". وشدّد عون على أنّ الأهداف المشتركة تتمثل في تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، مؤكّداً أنّ "هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بالحرب، وبالتالي لا خيار إلا التفاوض". 
وسئلت مصادر وزارية عن التواصل بين الرئاسة و"حزب الله"، فاكدت "أن الاتصالات بين الرئيس عون و(حزب الله) مقطوعة، ولم يسجل في الفترة الأخيرة أي تواصل باستثناء التواصل القائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حليف الحزب".
ومن المقرر أن  يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء غد الجمعة في احتفال يقيمه الحزب في باحة عاشوراء، بيروت ـ الضاحية الجنوبية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: نحن نلتقي على الأهداف نفسها: تحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الاسرى وعودة الأهالي وإعادة الاعمار وهذا لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبيّن فلا خيار بالتالي الا التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 10:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عون الى الفاتيكان وروما: اعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد الانسحاب الاسرائيلي وانتشار الجيش
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 10:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في روما... جولة مُفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في أيلول
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 10:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يلتقي البابا اليوم ودعوة فرنسية لمؤتمر الدعم في 17 أيلول..لا موعد نهائياً لجولة المفاوضات الثامنة وآمال لبنانية محدودة
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 10:33:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الشرق الأوسط

الأمين العام

الرئيس عون

اللبنانية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:26 | 2026-08-27
Lebanon24
03:20 | 2026-08-27
Lebanon24
03:00 | 2026-08-27
Lebanon24
02:58 | 2026-08-27
Lebanon24
02:30 | 2026-08-27
Lebanon24
02:15 | 2026-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24