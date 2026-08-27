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لبنان

جهود لدفع بدل الإيواء

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-08-2026 | 01:15
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يعمل "حزب الله" خلال المرحلة الحالية على تحضير الأرضية اللازمة للعودة إلى دفع بدل إيواء للمتضررين، في ظل استمرار الأعباء المعيشية التي تواجه عدداً كبيراً من العائلات التي تضررت منازلها جراء الحرب.
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وبحسب المعطيات، فإن الحزب يضع هذا الملف ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة، ويسعى إلى تأمين الإمكانات المالية واللوجستية المطلوبة للبدء بعملية التسديد فور توافر الظروف المناسبة.
وتشير المعلومات إلى أن الجهود تتركز حالياً على ترتيب آلية الدفع وتحديد الفئات المستفيدة، خصوصاً أن هناك اهتماماً بإيصال المبالغ إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين وتخفيف الأعباء عن العائلات التي لا تزال تعاني من تداعيات النزوح والأضرار.

المصدر: لبنان 24
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