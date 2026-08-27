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لبنان

خلافات "بأبعاد خليجية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-08-2026 | 02:15
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تشير معطيات سياسية متقاطعة إلى وجود مؤشرات جدية على أن أحد أوجه الخلاف السياسي في لبنان قد يأخذ خلال المرحلة المقبلة بعداً خليجياً – خليجياً، في ظل تنامي الحساسية لدى بعض الدول الخليجية حيال الأدوار السياسية التي تؤديها دول خليجية أخرى على الساحة اللبنانية.
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وبحسب أوساط متابعة، فإن هذا التباين لا يزال مضبوطاً ضمن الأطر الدبلوماسية، لكنه قد ينعكس على مقاربة عدد من الملفات اللبنانية، ولا سيما تلك المرتبطة بالاستحقاقات السياسية المقبلة.
وتعتبر هذه الأوساط أن استمرار التنافس على النفوذ قد يفرض وقائع جديدة على المشهد الداخلي، ويزيد من تعقيد مسارات التسويات المنتظرة.




المصدر: لبنان 24
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