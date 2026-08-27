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لبنان

مرقص: علاقتنا بالإمارات انتقلت من المساعدات إلى الاستثمار

Lebanon 24
27-08-2026 | 01:29
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مرقص: علاقتنا بالإمارات انتقلت من المساعدات إلى الاستثمار
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أكد وزير الإعلام بول مرقص أن العلاقات اللبنانية–الإماراتية دخلت مرحلة جديدة تتجاوز المساعدات والتبادل التجاري إلى الشراكة والاستثمار المباشر وإعادة الإعمار.
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وقال مرقص، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية"، إن الملتقى الاقتصادي اللبناني–الإماراتي يعكس تجدداً في الثقة بلبنان، معتبراً أن زيارة الوفد الإماراتي برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي جاءت نتيجة استعادة مؤسسات الدولة دورها.

وأشار إلى أن هذا المسار بدأ بزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الإمارات في 30 نيسان 2025، التي أعقبها رفع حظر سفر الإماراتيين إلى لبنان واستئناف الرحلات الجوية، ثم تعزز بزيارات رئيس الحكومة نواف سلام.

وشدد على أهمية السوق الإماراتية للصادرات اللبنانية، واصفاً الإمارات بأنها "بوابة على الخليج وآسيا وأفريقيا"، ومؤكداً أن المرحلة الحالية مناسبة لدخول المستثمرين إلى السوق اللبنانية بالتزامن مع بدء التعافي.

وأوضح أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة مستقرة وآمنة، واستقلال القضاء، واستكمال الإصلاحات المصرفية، والحفاظ على حرية الإعلام، مشيراً إلى أن قانون الإعلام الجديد يجمع بين حماية الحرية وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأعرب مرقص عن أمله في مساهمة إماراتية بإعادة إعمار القرى وعودة النازحين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستفتح الباب أمام "استثمارات ذكية" تدعم نهوض لبنان وتستفيد من التجربة الإماراتية.
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