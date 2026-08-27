مرقص: علاقتنا بالإمارات انتقلت من المساعدات إلى الاستثمار

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وقال مرقص، في حديث إلى " عربية"، إن الملتقى الاقتصادي اللبناني–الإماراتي يعكس تجدداً في الثقة بلبنان، معتبراً أن زيارة الوفد الإماراتي برئاسة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي جاءت نتيجة استعادة مؤسسات الدولة دورها.وأشار إلى أن هذا المسار بدأ بزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى في 30 نيسان 2025، التي أعقبها رفع حظر سفر الإماراتيين إلى واستئناف الرحلات الجوية، ثم تعزز بزيارات رئيس الحكومة نواف سلام.وشدد على أهمية السوق الإماراتية للصادرات ، واصفاً الإمارات بأنها "بوابة على وآسيا وأفريقيا"، ومؤكداً أن المرحلة الحالية مناسبة لدخول المستثمرين إلى السوق اللبنانية بالتزامن مع بدء التعافي.وأوضح أن جذب الاستثمارات يتطلب بيئة مستقرة وآمنة، واستقلال ، واستكمال الإصلاحات المصرفية، والحفاظ على حرية الإعلام، مشيراً إلى أن قانون الإعلام الجديد يجمع بين حماية الحرية وتعزيز بيئة الاستثمار.وأعرب مرقص عن أمله في مساهمة إماراتية بإعادة إعمار القرى وعودة ، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستفتح الباب أمام "استثمارات ذكية" تدعم نهوض لبنان وتستفيد من التجربة الإماراتية.