بحضور الرئيس عون والحجار.. الامن العام يحتفل بعيده الـ81

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ولدى وصوله، ألقى عون التحية على عناصر الأمن العام، فيما عُزفت موسيقى الاستقبال الرسمي، قبل أن يضع إكليلاً من الورد على نصب . وخلال الاحتفال، عرضت المديرية فيلماً لخّص إنجازاتها خلال الفترة السابقة.وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شكر شقير رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمسؤولين الذين يواكبون مسيرة الأمن العام، مؤكداً أن المديرية مستمرة في ملاحقة مرتكبي الجرائم والتصدي لكل ما من شأنه تهديد .وتوجّه شقير إلى العسكريين بالقول: "نتوجه بالتحية إلى أرواح الشهداء، ويجب أن نكون على قدر الأمانة، وسنبقى أوفياء للبنان ونعمل من أجل أمن الوطن والمواطن".، توجّه الحجار بالتحية إلى رئيس الجمهورية "وسط الجهود المبذولة لتحرير لبنان وإرساء الأمن"، معتبراً أن حضور عون الاحتفال يشكل "رسالة كبيرة للأمن العام".وقال الحجار مخاطباً رئيس الجمهورية: "عهدنا لك أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتطور والتحول الرقمي في الخدمات التي يقدمها الأمن العام".بدوره، قال عون: "أنحني أمام ضريح الأمن العام، وأمام التضحيات والإرادة الصلبة التي أوصلتنا إلى هذه الإنجازات، وأنا أستمد المعنويات منكم".وأضاف: "نحن بتصرف المواطن، ومن كرامة الإنسان أن تصل إليه الخدمات أياً تكن الطبقة التي ينتمي إليها، وأنتم تفعلون ذلك، وخلال وقت قليل حققتم هذه الإنجازات".وأكد عون أن "المدير الناجح يظهر في الأوقات الصعبة”، مخاطباً عناصر الأمن العام بالقول: “أنتم تحافظون على كرامة الإنسان بأعمالكم رغم كل الظروف الصعبة، لأنكم تؤمنون بالمؤسسة وبلبنان".وشدد رئيس الجمهورية على أن "هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها"، داعياً عناصر الأمن العام إلى عدم التأثر "بالإعلام وبعض التافهين على "، وقال: "الشجرة المثمرة يتم رشقها للأسف".