تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بحضور الرئيس عون والحجار.. الامن العام يحتفل بعيده الـ81

Lebanon 24
27-08-2026 | 04:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بحضور الرئيس عون والحجار.. الامن العام يحتفل بعيده الـ81
بحضور الرئيس عون والحجار.. الامن العام يحتفل بعيده الـ81 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رعى رئيس الجمهورية جوزاف عون الاحتفال بالعيد الـ81 للأمن العام، الذي أقيم في متحف المديرية العامة، بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، إلى جانب شخصيات رسمية وأمنية.
Advertisement

ولدى وصوله، ألقى عون التحية على عناصر الأمن العام، فيما عُزفت موسيقى الاستقبال الرسمي، قبل أن يضع إكليلاً من الورد على نصب الشهداء. وخلال الاحتفال، عرضت المديرية فيلماً لخّص إنجازاتها خلال الفترة السابقة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شكر شقير رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمسؤولين الذين يواكبون مسيرة الأمن العام، مؤكداً أن المديرية مستمرة في ملاحقة مرتكبي الجرائم والتصدي لكل ما من شأنه تهديد لبنان.

وتوجّه شقير إلى العسكريين بالقول: "نتوجه بالتحية إلى أرواح الشهداء، ويجب أن نكون على قدر الأمانة، وسنبقى أوفياء للبنان ونعمل من أجل أمن الوطن والمواطن".

من جهته، توجّه الحجار بالتحية إلى رئيس الجمهورية "وسط الجهود المبذولة لتحرير لبنان وإرساء الأمن"، معتبراً أن حضور عون الاحتفال يشكل "رسالة كبيرة للأمن العام".

وقال الحجار مخاطباً رئيس الجمهورية: "عهدنا لك أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والتطور والتحول الرقمي في الخدمات التي يقدمها الأمن العام".

بدوره، قال عون: "أنحني أمام ضريح شهداء الأمن العام، وأمام التضحيات والإرادة الصلبة التي أوصلتنا إلى هذه الإنجازات، وأنا أستمد المعنويات منكم".

وأضاف: "نحن بتصرف المواطن، ومن كرامة الإنسان أن تصل إليه الخدمات أياً تكن الطبقة التي ينتمي إليها، وأنتم تفعلون ذلك، وخلال وقت قليل حققتم هذه الإنجازات".

وأكد عون أن "المدير الناجح يظهر في الأوقات الصعبة”، مخاطباً عناصر الأمن العام بالقول: “أنتم تحافظون على كرامة الإنسان بأعمالكم رغم كل الظروف الصعبة، لأنكم تؤمنون بالمؤسسة وبلبنان".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "هناك فئة في لبنان ترفض سيادة الدولة وتعتاش على غيابها"، داعياً عناصر الأمن العام إلى عدم التأثر "بالإعلام وبعض التافهين على مواقع التواصل الاجتماعي"، وقال: "الشجرة المثمرة يتم رشقها للأسف".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون خلال احتفال الامن العام بعيده الـ81: أنحني امام ضريح شهداء الامن العام وامام التضحيات والارادة الصلبة التي أوصلتنا لهذه الانجازات وانا استمد المعنويات منكم
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 14:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية خلال احتفال الامن العام بعيده الـ81: نتوجه بالتحية لرئيس الجمهورية وسط الجهود المبذولة لتحرير لبنان وإرساء الامن ووجود الرئيس اليوم هو رسالة كبيرة للامن العام
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 14:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء حسن شقير خلال احتفال الامن العام بعيده الـ81: نشكر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمسؤولين الذين يواكبون مسيرة الامن العام
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 14:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية جوزاف عون للمشاركة في الاحتفال بالعيد الـ81 للأمن العام اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 14:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

المديرية العامة

وزير الداخلية

المدير العام

الرئيس عون

الجمهوري

رئيس عون

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:16 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:09 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:09 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:55 | 2026-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-08-27
Lebanon24
07:16 | 2026-08-27
Lebanon24
07:09 | 2026-08-27
Lebanon24
07:09 | 2026-08-27
Lebanon24
06:55 | 2026-08-27
Lebanon24
06:51 | 2026-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24