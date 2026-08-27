تهانٍ سياسية ورسمية للأمن العام في عيده الـ81

توالت التهاني للمديرية العامة للأمن العام بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيسها، تقديراً لدورها في حماية الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين.



ونشرت لأمن الدولة عبر منصة "إكس": "27 آب، عيد الأمن العام الـ81. كل عام وأنتم بخير".

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هاشم

، حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور هاشم في بيان، "مؤسسسة الأمن العام مديرا وضباطا ورتباء وافرادا بمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيسها، لأنهم يستحقون التقدير على التضحيات والجهود التي بذلوها خدمة للانسان ورقيه وليعم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن واعادة ثقة اللبناني بدولته ومؤسساته، بعدما لمس عطاءات المؤسسسة وتطويرها كنموذج يحتذى لبناء دولة القانون".



وقال: "لا يسعنا في هذه المناسبة، الا ان نشد على ايديكم والى المزيد من الرقي في نهجكم الوطني من أجل الارتقاء بالوطن وإنسانه".

الحاج

وكتب وزير الاتصالات شارل الحاج على منصة "إكس": "في عيد الأمن العام الحادي والثمانين، تحية إلى ضباطه ورتبائه وأفراده، تقديرًا لتضحياتهم في حماية الوطن وخدمة المواطنين وصون مؤسسات الدولة. كل عام والأمن العام مؤسسة وطنية راسخة في خدمة ".

عبد الرزاق

وهنأ رئيس "جمعية الإصلاح والوحدة" الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والعناصر، بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام، متمنياً لهم "دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية وخدمة لبنان وشعبه".



وأشاد بـ "الدور الوطني الذي يضطلع به الأمن العام، وبالجهود والتضحيات التي تبذلها قيادته وضباطه ورتباؤه وعناصره في حماية أمن الوطن واستقراره، وخدمة المواطنين، وصون مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والسلم الأهلي، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي يمر بها لبنان".



واثنى على " الدور الوطني الكبير الذي يقوم به اللواء حسن شقير على مستوى الوطن"، مشيداً بـ "حرصه على تعزيز دور الأمن العام كمؤسسة وطنية جامعة، وبما يبذله من جهود في خدمة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره"، مؤكداً أن "هذا الدور الوطني المسؤول يشكّل موضع تقدير واحترام، ويعكس حرصاً صادقاً على المصلحة الوطنية العليا وعلى وحدة الدولة ومؤسساتها".



وأكد أن "المؤسسات الأمنية والعسكرية تعد ركناً أساسياً في حماية الوطن وصون وحدته واستقراره وسيادته، وأن الوقوف إلى جانبها ودعمها في أداء مهامها الوطنية مسؤولية وطنية، لما تقوم به من تضحيات في سبيل أمن لبنان وشعبه". وهنأ رئيس "جمعية الإصلاح والوحدة" الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق للأمن العام اللواء حسن شقير والضباط والرتباء والعناصر، بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام، متمنياً لهم "دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية وخدمة لبنان وشعبه".وأشاد بـ "الدور الوطني الذي يضطلع به الأمن العام، وبالجهود والتضحيات التي تبذلها قيادته وضباطه ورتباؤه وعناصره في حماية أمن الوطن واستقراره، وخدمة المواطنين، وصون مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والسلم الأهلي، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والتحديات التي يمر بها لبنان".واثنى على " الدور الوطني الكبير الذي يقوم به اللواء حسن شقير على مستوى الوطن"، مشيداً بـ "حرصه على تعزيز دور الأمن العام كمؤسسة وطنية جامعة، وبما يبذله من جهود في خدمة لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره"، مؤكداً أن "هذا الدور الوطني المسؤول يشكّل موضع تقدير واحترام، ويعكس حرصاً صادقاً على المصلحة الوطنية العليا وعلى وحدة الدولة ومؤسساتها".وأكد أن "المؤسسات الأمنية والعسكرية تعد ركناً أساسياً في حماية الوطن وصون وحدته واستقراره وسيادته، وأن الوقوف إلى جانبها ودعمها في أداء مهامها الوطنية مسؤولية وطنية، لما تقوم به من تضحيات في سبيل أمن لبنان وشعبه".

مكتب التعاون "اللبناني - الروسي" "Roslivan"

كذلك، حيا رئيس مكتب التعاون "اللبناني - الروسي" "Roslivan" محمد ناصر الدين، في بيان "مؤسسة الأمن العام مديراً وضباطاً ورتباء وأفراداً بمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيسها، لأنهم يستحقون كل التقدير على التضحيات والجهود التي بذلوها في سبيل صون أمن الوطن وحماية استقراره، وضبط حدوده، وخدمة المواطنين والمقيمين فيه بأمانة ومسؤولية، بعدما لمسنا عطاءات هذه المؤسسة العريقة وتطويرها المستمر لتكون نموذجاً يحتذى في بناء دولة القانون والمؤسسات".



وقال: "لا يسعنا في هذه المناسبة، إلا أن نؤكد اعتزازنا بهذا الصرح الأمني الذي شكّل على الدوام خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع والعين الساهرة على سيادة الوطن، وأن نجدد التزامنا، من موقعنا في المكتب، بدعم كل ما من شأنه تعزيز أطر التعاون والاستقرار بين لبنان وروسيا، خدمة لأمن الوطن وإنسانه".



وختم ناصر الدين متمنياً "للأمن العام اللبناني دوام التقدم والعطاء، وللبنان الأمن والاستقرار في ظلّ مؤسّساته الشرعية".

رستم

توجه النائب الدكتور أحمد رستم، لمناسبة عيد الأمن العام الـ81، في بيان، ب"أصدق التحية والتقدير إلى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وإلى جميع الضباط والرتباء والعناصر، تقديراً لتضحياتهم وجهودهم في حماية لبنان وخدمة المواطنين".



ورأى ان "المؤسسة شهدت في المرحلة الأخيرة نقلة نوعية وتطورا لافتا في الأداء، تجلى بوضوح في تطوير العمل في مطار الدولي، وتعزيز الإجراءات على الحدود والمعابر، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات والتنظيم". وقال :"وما تحقق من خطوات تطويرية يعكس رؤية واضحة نحو أمن عام أكثر حداثة وفاعلية، يواكب متطلبات المرحلة، ويعزز ثقة المواطن بالمؤسسة ودورها الوطني".



وختم رستم :"كل عام والأمن العام اللبناني بخير، قيادةً وضباطاً ورتباءً وعناصر، وكل التحية لمن يواصلون أداء واجبهم في سبيل أمن لبنان واستقراره. حفظ الله لبنان وأمنه واستقراره".

ابو كسم

أكد مدير "المركز الكاثوليكي للإعلام" المونسنيور عبدو ابو كسم في تصريح، أن "الأمن العام هو أكثر من مؤسسة أمنية، هو إحدى ركائز ، وقد أثبت على مدى عقود أنّ الأمن مسؤولية وطنية ورسالة تقوم على حماية الإنسان وصون الاستقرار والحفاظ على هيبة الدولة والقانون".



وقال: "في عيد الأمن العام اللبناني الحادي والثمانين، نتقدّم بأسمى مشاعر التقدير والتهنئة إلى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وإلى ضباط المؤسسة ورتبائها وعناصرها، الذين يواصلون أداء رسالتهم الوطنية في ظروف دقيقة، واضعين أمن لبنان وخدمة المواطنين فوق كل اعتبار".



وحيا "الأمن العام في هذه المرحلة الحساسة التي يمرّ بها لبنان، حيث تتعاظم المسؤولية والتحديات".