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لبنان

آخرها ما حصل في الأوزاعي.. ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-08-2026 | 04:15
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آخرها ما حصل في الأوزاعي.. ارتفاع معدلات الجريمة في لبنان!
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يشهد لبنان في الفترة الأخيرة ارتفاعا مُقلقا في معدلات الجريمة كان آخرها ما حصل في منطقة الرمل العالي قرب الأوزاعي حيث توفي رجل على يد ابنه بسبب خلافات عائلية سابقة، فما أسباب ارتفاع الجرائم؟ 
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يُشير في هذا الإطار، مُعالج نفسي عبر "لبنان 24" إلى ان "هناك عدة عوامل متداخلة تؤدي إلى ارتفاع معدلات العنف والجريمة أبرزها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فالانهيار المالي منذ عام 2019 أضعف القدرة على تأمين العمل والدخل والخدمات، ورفع مستويات الفقر والضغط داخل الأسر". 

ولفت إلى ضعف مؤسسات إنفاذ القانون، بحيث انخفض عدد عناصر قوى الأمن الداخلي من نحو 30 ألفاً قبل الأزمة إلى حوالي 24,500 في 2024، كما تواجه المؤسسة نقصاً في التمويل والمعدات والموارد، وهو ما يحد من قدرتها على منع الجريمة والتحقيق فيها.

كما أشار إلى انتشار السلاح وثقافة حلّ النزاعات بالقوة، مُضيفا انه "في بيئة تتوافر فيها الأسلحة ويضعف فيها الردع الرسمي، يُمكن لخلاف عائلي أو شخصي كان سينتهي سابقاً بشجار أن يتحول إلى إصابة أو قتل."

ومن أسباب ارتفاع معدلات الجريمة أيضا الضغوط النفسية والعائلية، فالأزمة الطويلة، النزوح، فقدان العمل، الخوف من المستقبل والصدمات المرتبطة بالحروب كلها تزيد التوتر داخل المجتمع، موضحا ان هذا "لا يعني أن الفقر أو الضغط النفسي يُسببان الجريمة مباشرة، لكنه قد يخفض قدرة بعض الأشخاص على ضبط الغضب وحل النزاعات سلمياً".

ولفت إلى تأثير الحرب وعدم الاستقرار، وختم قائلا إن "تجدد النزاع في 2026 في لبنان أدى إلى نزوح وتعطيل سلاسل الإمداد وتدمير البنية التحتية وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وهي ظروف لا تساعد على الاستقرار الداخلي".
المصدر: لبنان 24
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