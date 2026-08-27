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لبنان

أمطار وبرق ورعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذه الايام

Lebanon 24
27-08-2026 | 04:50
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طقس صيفي معتاد ورطب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً ويدفع بكتل هوائية معتدلة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها الموسمية مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ومترافقة ببرق ورعد خاصة في المناطق الشمالية ويستمر حتى مساء الأحد حيث يستقر الطقس تدريجياً. 
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معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، يتوقع تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتباراً من الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكربدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهر 

السبت: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية،  يتحوّل تدريجياً الى غائم فتتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً  اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية  مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط حبات البرد  وتشكل بعض السيول على الطرقات في النصف الشمالي من البلاد خلال الليل. 

الأحد: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحياناً فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجياً.
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الحوض الشرقي

شمال غرب

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

تركيا

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