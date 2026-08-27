أمطار وبرق ورعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذه الايام

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معدل درجات الحرارة لشهر آب: بين 24 و32 م°، بين 25 و33 م°، بين 18 و35 م°.الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، يتوقع تساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتباراً من الظهر.الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكربدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على الجبال وفي الداخل. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المرتفعات الشمالية اعتباراً من بعد الظهرالسبت: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحوّل تدريجياً الى غائم فتتساقط أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط حبات البرد وتشكل بعض السيول على الطرقات في النصف من البلاد خلال الليل.الأحد: غائم جزئياً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحياناً فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجياً.