جنبلاط يرد على عيسى: أرفض "الإطار الثلاثي" ويجب استبداله باتفاقية الهدنة

قال الرئيس السابق للحزب التقدمي ، عبر حسابه على منصة "أكس"، تعليقًا على موقف السفير الأميركي في من موقفه من "الإطار الثلاثي": "يبدو أن السفير الأميركي ميشال عيسى، وسط انشغالاته الثقافية والسياسية المتعددة، لم يتمكن من قراءة ملاحظاتي على الوثيقة المسماة بـ"الإطار الثلاثي"، التي أرفضها، والتي ينبغي استبدالها باتفاقية الهدنة التي نصّ عليها والقرار 1701".

وكان عيسى قد قال بشأن موقف من "اتفاق الإطار": "يوم بدو ويوم ما بدو"، وسنتواصل معه قريبًا.