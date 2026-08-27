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لبنان

جنبلاط يرد على عيسى: أرفض "الإطار الثلاثي" ويجب استبداله باتفاقية الهدنة

Lebanon 24
27-08-2026 | 06:05
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جنبلاط يرد على عيسى: أرفض الإطار الثلاثي ويجب استبداله باتفاقية الهدنة
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قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر حسابه على منصة "أكس"، تعليقًا على موقف السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى من موقفه من "الإطار الثلاثي": "يبدو أن السفير الأميركي ميشال عيسى، وسط انشغالاته الثقافية والسياسية المتعددة، لم يتمكن من قراءة ملاحظاتي على الوثيقة المسماة بـ"الإطار الثلاثي"، التي أرفضها، والتي ينبغي استبدالها باتفاقية الهدنة التي نصّ عليها اتفاق الطائف والقرار 1701".

وكان عيسى قد قال بشأن موقف جنبلاط من "اتفاق الإطار": "يوم بدو ويوم ما بدو"، وسنتواصل معه قريبًا.

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