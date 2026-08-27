ردًا على "خرق حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات على هذه البلدات (صور وفيديو)

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نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من البلدات الجنوبية، ردًا على "خرق حزب الله"، وفق وصفه.
وشنّ غارتين بالطيران الحربي استهدفتا بلدة عربصاليم، ما أدّى إلى استشهاد امرأة تُدعى سجى شرارة.
كما شنّ غارة بالطيران الحربي استهدفت بلدة النبطية الفوقا، وغارتين بالطيران المسيّر استهدفتا البلدة نفسها.
كذلك، طالت غارة إسرائيلية بلدة كفررمان، مستهدفةً المدينة الصناعية.
عربصاليم pic.twitter.com/jfD4a8FMpw
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 27, 2026
عربصاليم pic.twitter.com/jfD4a8FMpw
اثار الغارة على النبطية pic.twitter.com/LAcV7h8m75
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 27, 2026
اثار الغارة على النبطية pic.twitter.com/LAcV7h8m75