ردًا على "خرق حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات على هذه البلدات (صور وفيديو)

نفّذ الجيش سلسلة غارات على عدد من البلدات الجنوبية، ردًا على "خرق "، وفق وصفه.

وشنّ غارتين بالطيران الحربي استهدفتا بلدة عربصاليم، ما أدّى إلى استشهاد امرأة تُدعى سجى شرارة.

كما شنّ غارة بالطيران الحربي استهدفت بلدة ، وغارتين بالطيران المسيّر استهدفتا البلدة نفسها.

كذلك، طالت غارة إسرائيلية بلدة كفررمان، مستهدفةً المدينة الصناعية.