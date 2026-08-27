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لبنان

ردًا على "خرق حزب الله".. الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات على هذه البلدات (صور وفيديو)

Lebanon 24
27-08-2026 | 07:30
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ردًا على خرق حزب الله.. الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات على هذه البلدات (صور وفيديو)
ردًا على خرق حزب الله.. الجيش الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات على هذه البلدات (صور وفيديو) photos 0
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نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من البلدات الجنوبية، ردًا على "خرق حزب الله"، وفق وصفه.

وشنّ غارتين بالطيران الحربي استهدفتا بلدة عربصاليم، ما أدّى إلى استشهاد امرأة تُدعى سجى شرارة.

كما شنّ غارة بالطيران الحربي استهدفت بلدة النبطية الفوقا، وغارتين بالطيران المسيّر استهدفتا البلدة نفسها.

كذلك، طالت غارة إسرائيلية بلدة كفررمان، مستهدفةً المدينة الصناعية.




وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، بدء شنّ غارات في جنوب لبنان، ردًا على خرق "حزب الله".




وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن قواته العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان تعرّضت، خلال ساعات ليل أمس الخميس، لإطلاق مسيّرتين مفخختين من قِبل "حزب الله".

وأشار الجيش، في بيان، إلى أن جنوده تمكّنوا من إطلاق النار باتجاه إحدى المسيّرتين وإسقاطها، فيما فُقد الاتصال بالمسيّرة الثانية، مؤكدًا عدم وقوع إصابات في صفوف قواته.

وشدّد البيان على أن "الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله بالعمل ضده في المنطقة الأمنية"، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية مستمرة وبقوة للتعامل مع "محاولات الحزب المتكررة للمساس بالقوات".


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