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لبنان

أبي المنى استقبل السفير عيسى لبحث الأوضاع.. وتشديد على حصر السلاح بالدولة

Lebanon 24
27-08-2026 | 08:52
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أبي المنى استقبل السفير عيسى لبحث الأوضاع.. وتشديد على حصر السلاح بالدولة
أبي المنى استقبل السفير عيسى لبحث الأوضاع.. وتشديد على حصر السلاح بالدولة photos 0
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، في دار الطائفة بفردان، السفير الأميركي في لبنان، ميشال عيسى، بحضور عدد من مشايخ ومسؤولي المجلس المذهبي، حيث جرى استعراض التطورات السياسية والأمنية العامة.
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ورحّب الشيخ أبي المنى بالسفير الأميركي، مؤكداً ثوابت الطائفة ودورها الوحدوي والعيش المشترك. ودعا المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى دعم مسار النهوض اللبناني وتعزيز المطالب السيادية. كما حذّر من المخاطر الإقليمية والمخططات الإسرائيلية التوسعية، مشدداً على ضرورة وجود جدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي، ودعم الجيش والقوى الأمنية لفرض سيادة الدولة وحدها على كامل الأراضي.

من جهته، أكد السفير ميشال عيسى عقب اللقاء أن الإجماع اللبناني ينبغي أن يصبّ في تسليم سلاح حزب الله وحصر السلطة والسيادة بالدولة اللبنانية وحدها. وأوضح أن المحادثات تجري بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، منتقداً رفض حزب الله تسليم سلاحه وتلقيه الأوامر من الخارج، ومشيراً إلى المساعي الأميركية المستمرة للضغط نحو تخفيف التصعيد في الجنوب ودعم استقرار لبنان.

وفي ختام نشاطه، استقبل شيخ العقل وفداً ضم المديرين العامين لوزارات المهجرين أحمد محمود، والاتصالات باسل الأيوبي، والثقافة علي الصمد، للبحث في شؤون عامة وعمل الإدارات الرسمية.
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