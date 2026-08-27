أبي المنى استقبل السفير عيسى لبحث الأوضاع.. وتشديد على حصر السلاح بالدولة

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استقبل شيخ العقل لطائفة الدروز، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، الطائفة بفردان، السفير الأميركي في ، ميشال عيسى، بحضور عدد من مشايخ ومسؤولي المجلس المذهبي، حيث جرى استعراض التطورات السياسية والأمنية العامة.ورحّب الشيخ أبي المنى بالسفير الأميركي، مؤكداً ثوابت الطائفة ودورها الوحدوي والعيش المشترك. ودعا والولايات المتحدة إلى دعم مسار النهوض اللبناني وتعزيز المطالب السيادية. كما حذّر من المخاطر الإقليمية والمخططات التوسعية، مشدداً على ضرورة وجود جدول زمني ملزم للانسحاب ، ودعم الجيش والقوى الأمنية لفرض سيادة الدولة وحدها على كامل الأراضي.، أكد السفير ميشال عيسى عقب اللقاء أن الإجماع اللبناني ينبغي أن يصبّ في تسليم سلاح وحصر السلطة والسيادة بالدولة وحدها. وأوضح أن المحادثات تجري بين وإسرائيل، منتقداً رفض حزب الله تسليم سلاحه وتلقيه الأوامر من الخارج، ومشيراً إلى المساعي الأميركية المستمرة للضغط نحو تخفيف التصعيد في الجنوب ودعم استقرار لبنان.وفي ختام نشاطه، استقبل شيخ العقل وفداً ضم المديرين العامين لوزارات المهجرين أحمد محمود، والاتصالات باسل الأيوبي، والثقافة علي الصمد، للبحث في شؤون عامة وعمل الإدارات الرسمية.