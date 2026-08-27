إدارة كازينو لبنان توضح: لا علاقة لنا بهذه السرديات

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في ضوء ما نُشر أخيراً بشأن ملف ، يؤكد لرئيس والمدير العام الأستاذ غسطين أن إدارة الكازينو لا علاقة لها بهذه المقالات أو السرديات الواردة فيها، وأن أي محاولة لربطها بمصادرها لا تمتّ إلى الواقع بصلة.كما تؤكد الإدارة أن الاتهامات الموجهة في بعض هذه المقالات إلى اللبناني والأجهزة الأمنية لا تعبّر عن موقفها، مجددةً احترامها الكامل لهما ولدورهما واستقلاليتهما في تطبيق القانون وصون العدالة.وتوضح أن المسار القضائي الذي مرّت به الشركة جرى في ظل مؤسسات تحظى بثقتها وتقديرها، وأن أي اجتهاد فردي لا يمسّ بنزاهة القضاء ككل، ولا ينتقص من دور القضاة الذين أنصفوا الشركة في هذا الملف.وانطلاقاً من حقها القانوني والأخلاقي في الرد، تؤكد الإدارة أن نسب هذه السرديات إليها يضلل الرأي العام ويسيء إليها، داعيةً إلى توخي الدقة والموضوعية والمسؤولية في تناول الملف إعلامياً.